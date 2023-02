Jake Paul prevê que Tommy Fury ‘assustado’ não passe da quarta rodada

Jake Paul tem sua previsão de como sua briga com Tommy Fury terminará.

Os dois influenciadores que viraram boxeadores devem se enfrentar em 26 de fevereiro em Diriyah, Arábia Saudita, e Paul estava no local para promover o evento na quarta-feira no que deveria ser uma coletiva de imprensa com os dois lutadores. Fury não estava disponível devido a “um assunto privado e pessoal”, de acordo com George Warren, da Queensbury Promotions, que estava lá para resolver a ausência de Fury.

Isso não impediu Paul de atirar em seu rival.

“Estou acostumado com o comportamento dele neste momento”, disse Paul. “Ele não é profissional, é um pirado, não é um empresário sério, não é um lutador sério e eu vou provar isso. É por isso que essa luta é chamada de ‘A Verdade’ porque a verdade vai aparecer. Ele vai ter que pagar por todas as vezes que desistiu, por todos os empresários que ferrou com ele, é uma falta de respeito. Eles são alguns dos maiores nomes do boxe, alguns dos maiores promotores do mundo, algumas das pessoas mais influentes do mundo, um dos maiores países do mundo, e ele não quer aparecer por causa de um ‘assunto privado’. Legal. Todos nós temos assuntos particulares.

“Quando você se inscreve para fazer algo e se compromete, é isso que deveria ser e isso só mostra que ele está com medo porque disse que não precisava treinar para essa luta. ‘Ah, eu posso lutar contra o Jake Paul e nem preciso treinar.’ Enquanto isso, sua desculpa primeiro era que ele tinha que treinar extra para essa luta e agora aparentemente é um assunto particular. É típico do Fury – eu amo Tyson, mas estou dizendo que o pai e Tommy são típicos deles.

O boxeador peso pesado Derek Chisora ​​estava presente para mediar a coletiva de imprensa e perguntou a Paul quanto tempo ele esperava que durasse a luta. Paul vem de uma vitória por decisão unânime em oito rounds sobre a lenda do MMA Anderson Silva em outubro passado e venceu por nocaute o ex-campeão do UFC Tyron Woodley e o ex-campeão do ONE Championship Ben Askren.

A luta de Fury com Paul marca a primeira rodada de oito rounds programada da ilha do amor carreira de boxe da estrela.

“Três a quatro rodadas”, disse Paul. “O garoto nunca foi testado. Ele nunca esteve em uma luta difícil. Seu recorde combinado de oponentes é de 20 vitórias e 200 derrotas. Ele nunca fez oito rounds, nunca esteve lá com um cachorro e tenho algo a provar. Eu tenho duas fichas no meu ombro. As pessoas dizem que eu tenho um chip no ombro, eu tenho dois deles.

“Ele foi alimentado com colher toda a sua vida. Pegando carona no irmão. Entrou no negócio porque era isso que ele deveria fazer. Ficou famoso por causa de algum reality show e agora está apenas aproveitando a onda, tentando ganhar um salário para que [Fury’s wife, influencer Molly-Mae Hague] não é quem ganha todo o dinheiro no relacionamento. Mas vou mostrar a ele em 26 de fevereiro que esse é o negócio ferido. Ele não vai gostar deste esporte depois que eu terminar com ele.

Apesar de ser o lado A da luta, Paul acredita que é Fury quem vai sentir a pressão quando eles finalmente se enfrentarem. Eles estavam programados para competir em duas ocasiões anteriores, com complicações do lado de Fury fazendo com que esses cartões caíssem nas duas vezes.

Fury é talvez mais conhecido não apenas como uma estrela de reality show, mas como o meio-irmão do rei do boxe peso-pesado Tyson Fury, que Paul acredita que o tem atrás da bola oito.

“Acho que há muita pressão sobre ele”, disse Paul. “Ele nunca foi um evento principal. Ele nunca lutou oito rounds. Ele nunca lutou com alguém como eu. Ele nunca fez tanta mídia, tanta atenção, tanta conversa fiada. Então a pressão vai chegar até ele. Ele acabou de ter um filho. Esta é realmente sua única chance de se tornar algo. Depois disso, ele volta para o que quer que a criança faça.

“Então a pressão está sobre ele com certeza e ele provavelmente terá que ficar aqui na Arábia e talvez ele queira, é muito bom aqui. Talvez ele possa se tornar massagista de Cristiano Ronaldo ou algo assim.”

Questionado novamente sobre uma previsão, Paul deixou claro que não precisará de mais da metade da luta para afastar Fury.

“Estou nocauteando-o, quatro rodadas ou menos”, disse Paul. “Aposte a casa nisso. Coloque sua hipoteca nisso.

Fury está atualmente com 8-0 como profissional, com quatro de suas vitórias por nocaute. Suas últimas três partidas foram todas vencidas por pontos, com sua última vitória sendo uma disputa de seis rodadas contra Daniel Bocianski.

Esses resultados recentes deixaram Paul confiante de que não corre o risco de receber um soco.

“Ele não conseguiu nocautear Daniel Bocianski, um taxista, em seis assaltos”, disse Paul. “O cara não tem poder. Ele não conseguiu nocautear Anthony Taylor, nem conseguiu derrubá-lo, nem machucá-lo. Anthony Taylor tinha 11 quilos a menos que o cara. O cara não tem uma porcentagem alta de KO.

“Normalmente, eu construo meus oponentes, mas isso é difícil. Não sei, só estou falando a verdade e as pessoas vão ver. Não sei, eles vão ficar surpresos, eu acho.”