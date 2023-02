Jake Paul rasga Tommy Fury por não assinar contrato para oficializar aposta de tudo ou nada: ‘Eles ficaram calados’

Parece que todas as apostas foram canceladas no que diz respeito a Jake Paul e Tommy Fury.

Durante a coletiva de imprensa pré-luta na quinta-feira, Paul ofereceu a seu próximo oponente uma aposta de que, se Fury fosse capaz de vencê-lo, ele dobraria seu pagamento contratado. Por outro lado, se Fury perdesse, Paul não teria que pagar nada a ele.

John Fury, o pai de Tommy, imediatamente aceitou o acordo com os lutadores apertando as mãos no palco para concordar com a aposta, mas agora a apenas 24 horas de colocar os pés no ringue juntos, Paul diz que o contrato real para oficializar a aposta ainda não foi assinado ou devolvido aos seus advogados.

“Tudo bem, então, como vocês viram a aposta ontem no palco, Tommy concordou com isso, apertou minha mão no palco”, disse Paul em um vídeo postado em seu Instagram. “O pai dele disse que eles concordaram com isso. Então assinei o contrato bem na frente deles.

“Enviamos para seus advogados e, como eu pensei, eles ficaram em silêncio nas últimas 24 horas. Eles não querem assinar o contrato e isso só mostra que eles têm essa falsa confiança. Coloque seu dinheiro onde está sua boca. Você balançou como um homem e agora vocês não assinaram o contrato real para oficializar o acordo. Macio.”

Paul se tornou famoso por sua aposta pré-luta com os oponentes, incluindo uma aposta que ele fez com Tyron Woodley que exigia que o ex-campeão do UFC fizesse uma tatuagem relacionada a Jake Paul se ele perdesse. Woodley realmente manteve a aposta e fez a tatuagem.

Enquanto isso, a aposta de Paul com Anderson Silva não foi tão intrusiva quanto ele pediu ao ex-rei dos médios para ajudá-lo a construir e promover um sindicato de lutadores enquanto o influenciador social de 26 anos continua lutando por melhores direitos para os atletas, especialmente aqueles que competem. na UFC.

A aposta com Fury foi puramente financeira com a chance de dobrar seu salário ou não ganhar nada com uma perda, mas parece que isso não vai acontecer afinal.

Independentemente disso, Paul e Fury finalmente resolverão seus problemas no domingo, quando os boxeadores invictos se enfrentarem na luta principal de um card que acontece na Arábia Saudita.