Jake Paul ‘se sentiu meio desanimado’ na derrota de Tommy Fury, esnoba luta de KSI por revanche

Um humilhado Jake Paul está planejando uma revanche com Tommy Fury para resolver um rancor com o colega YouTuber KSI.

“KSI ainda não lutou contra um oponente real, então nem sabemos seu nível de habilidade real”, disse Paul, deixando de fora a reunião de seu colega influenciador com seu irmão mais velho, Logan Paul, após sua derrota por decisão dividida para Fury na Arábia Saudita. . “Obviamente, ainda é uma luta massiva. Mas eu vou voltar para esta revanche.

“Acabei de falar com Tommy na sala médica e ele disse: ‘Vamos lá, vamos fazer de novo.’ E ele está disposto a isso. Então eu acho que esse será o foco em primeiro lugar. Vou provar que posso fazer uma luta melhor do que fiz esta noite e conseguir aquele W.

Paul e KSI trocaram farpas verbais nas mídias sociais e entrevistas. Mas Paul supostamente tem uma cláusula de revanche em seu contrato com Fury que garante uma segunda tentativa com o meio-irmão de Tyson Fury. Dois juízes deram ao Fury mais jovem a luta por 76-73, enquanto um discordou de Paul por uma contagem de 75-74.

Paul disse que o que fez a diferença na luta foi mais sua falta de energia do que a habilidade de Fury no ringue.

“Acho que ele estava muito bem preparado, e acho que foi mais um reflexo do meu próprio desempenho do que ele sendo superexcelente”, disse Paul. “Eu não conseguia manter meu ritmo como queria e me sentia meio vazio.

“Acho que ele era exatamente o lutador que eu esperava. Eu acho que suas combinações eram o que era um pouco mais impressionante. Mas, mais ainda, foi um reflexo do meu próprio desempenho, e eu simplesmente não lutando da maneira que sei que posso.

Fury acertou 88 socos contra 49 de Paul em oito rodadas na luta dos pesos-médios. O boxeador britânico também lançou quase o dobro do número de socos e superou Paul em golpes poderosos, de acordo com a Compubox.

Imediatamente após a luta, Paul culpou seu desempenho por duas doenças e uma lesão no braço sofrida no campo de treinamento. Enquanto a multidão vaiava, ele recuou um pouco em seus comentários ao assumir a responsabilidade por sua derrota, a primeira de sua carreira no boxe profissional em 7 lutas.

Paul não conseguiu acertar totalmente o overhand de direita que produziu seu maior clipe de destaque, um nocaute do ex-campeão do UFC Tyron Woodley. Ele correu repetidamente para o jab de Fury e não conseguiu capitalizar um knockdown no oitavo round da luta.

“Acho que isso foi parte da razão pela qual foi difícil para mim fazer minhas melhores fotos, apenas eu as configurando”, disse ele. “Não sei o que era, mas simplesmente não tinha essa energia.

“Então eu acho que isso acontece. Eu me senti assim na primeira luta de Tyron Woodley, quando passamos os oito rounds, me senti meio sem graça. Mas, obviamente, eu consegui fazer aquela luta, mas às vezes acontece no esporte nesses grandes momentos, eu acho.

Para a revanche, Paul planeja voltar à prancheta.

“Eu tenho que voltar e olhar para a fita e realmente dissecá-la”, disse ele. “Mas eu sei quando estou em um estado de fluxo, quando estou me sentindo bem, quando estou tendo uma noite incrível, e isso simplesmente não era isso. E olha, eu não quero, não quero sentar aqui e dar desculpas, mas sei que posso ser melhor.”