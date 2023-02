Jake Paul tem uma mensagem ardente para Tommy Fury antes da luta: ‘Isto é para você’

Jake Paul não está medindo palavras quando se trata das más intenções que ele tem para Tommy Fury.

Poucos dias antes de sua luta na Arábia Saudita, o influenciador social de 26 anos que virou boxeador postou um vídeo nas redes sociais que abordou diretamente Fury com promessas de encerrar sua carreira assim que pisassem no ringue juntos. Durante sua mensagem, Paul mencionou a namorada de longa data de Fury, Molly Mae Hague, e sua filha Bambi, que nasceu há apenas um mês.

“Tommy, espero que você tenha gostado desses últimos momentos de sua carreira”, disse Paul. “É isso. Você vai se aposentar do boxe depois disso. Você será deserdado por sua família. Você vai voltar para o nome de solteira de sua mãe. Não há nada mais que possa salvá-lo. É só eu e você. Mano a Mano.

“Seu irmão não está mais no ringue com você. Seu pai não está mais no ringue com você. Molly não está mais no ringue com você. Bambi não está mais no ringue com você. Então, toda aquela motivação fofa sobre ter um filho e lutar por ela, toda essa merda vai pela janela quando eu estou chegando para arrancar a porra da sua cabeça. Decapitar você.

Enquanto a briga entre eles estava sendo finalizada, Paul mencionou que a namorada de Fury teve seu bebê antes de o casal fazer qualquer anúncio formal sobre o nascimento.

Mais tarde, ele se desculpou pelo erro de julgamento, mas não diminuiu suas mensagens virais destinadas a Fury antes da luta.

“No fundo, sou uma pessoa má e raivosa”, disse Paul no vídeo. “Eu vou tirar tudo isso na sua porra de cara. Não há nada que você possa fazer para me derrotar. Eu sou diferente. Eu quero isso mais do que você. Eu tenho mais um porquê. Estou mais conectado. Sou mais emocionalmente inteligente. Estou mais conectado espiritualmente. Eu trabalhei mais duro todos os dias, entrando e saindo. Eu tenho um time melhor. Eu tenho um sistema de suporte melhor e adivinhem? Eu vencer esta luta é para o bem maior e benevolente do universo, então não sou apenas eu no ringue.

“É toda a minha orientação. São todos os meus ancestrais. São todos os meus ajudantes espirituais. São todas as pessoas que me protegem e juntos vamos foder com você. Você tem quatro rodadas e então você está fodido. Tommy Fury, isso é para você.”

De sua parte, Fury disse ao MMA Fighting antes de partir para a Arábia Saudita que não deu muita atenção ao palavrão de Paul, mesmo quando o nativo de Ohio tenta tornar as coisas pessoais mencionando sua família.

“Não importa o que ele diga ou faça, o que ele quiser, ele não pode tornar essa luta pessoal porque não pode me irritar”, disse Fury. “Os mais barulhentos na sala são sempre os mais inseguros, especialmente no caso de Jake Paul.”