Jake Paul vs. Tommy Fury: Atualizações rodada a rodada ao vivo

O MMA Fighting tem atualizações ao vivo de Jake Paul x Tommy Fury round a round para uma das lutas de boxe mais esperadas do ano na Diriyah Arena em Riyadh, Arábia Saudita, na tarde de domingo.

O evento principal está previsto para começar por volta das 17h ET no pay-per-view da ESPN+. Confira nossa página de resultados de Paul vs. Fury para descobrir o que aconteceu na eliminatória.

Jake Paul (6-0) está competindo pela primeira vez este ano no evento. Paul vem de uma vitória por decisão unânime sobre Anderson Silva em outubro passado.

Tommy Fury (8-0) lutou apenas uma vez no ano passado, vencendo Daniel Bocianski por pontos.

Jake Paul e Tommy Fury concordaram em fazer uma grande aposta na quinta-feira. Paul supostamente pagará a Fury o dobro se Fury vencer no domingo, mas Fury sairá sem nada se perder. No entanto, Paul afirmou mais tarde que Fury nunca assinou o novo contrato.

Confira o blog ao vivo do evento principal de Jake Paul vs. Tommy Fury abaixo.

Jake Paul vs. Tommy Fury é o próximo.

