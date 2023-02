Assista Jake Paul vs. Tommy Fury destaques do vídeo da luta completa de seu confronto principal no domingo à noite, cortesia de vários canais.

Paul vs. Fury aconteceu em 26 de fevereiro na Diriyah Arena em Riyadh, Arábia Saudita. Jake Paul (6-1) e Tommy Fury (9-0) trouxeram recordes de invencibilidade para o confronto do evento principal. A luta foi ao ar ao vivo no pay-per-view da ESPN+.

Veja todos os destaques do vídeo abaixo.

Para saber mais sobre Paul vs. Fury, confira o blog ao vivo de Alexander K. Lee, do MMA Fighting, abaixo.

Tommy Fury primeiro a entrar. Ele está fora de uma introdução personalizada com Creedence Clearwater Revival’s Filho afortunado.

Jake Paul demorando para entrar. As câmeras estão em seu vestiário e parece que ele ainda está se preparando. Todo material de acesso aqui, pessoal. Vaias altas assim que sua entrada começa.

A entrada de Paul começa com uma coleção de frases de efeito. Ele está saindo com energia, certamente mais do que Fury tinha. Lá está Logan como parte de sua equipe. CONFIRA de entrada é Tomada por Designer.

Rodada 1: Fury com um começo agressivo, mas Paul é rápido para envolvê-lo e ele quase o levanta por cima da corda superior. Aquilo foi estranho. Paulo com muita movimentação de cabeça e já estão amarrados de novo. Fúria com um soco. Outro empate. O jab de Fury parece bom. Canto alto de “Tommy”. Muita conquista de Paul. Overhand à direita para Paul, depois de volta ao clinch. Paul avançando com seu jab, mas não acertando muito. Jab no corpo de Paul, Fury responde com um em cima. Uma breve troca fecha a rodada.

MMA Fighting marca o round 10-9, Fury.

2 ª rodada: Paul balançando os braços soltos. Círculos de fúria e golpes. Olhando direto para o corpo por Fury. Ele está dentro e fora. Bom jab de Fury. Paul cheira em uma direita overhand. Paul tenta encurralar Fury, mas ele recebe um contra-ataque. Paul com um gancho de esquerda. Outro golpe certeiro de Fury. Fury atinge Paul com um direto de direita. Paul bloqueia um gancho de esquerda. Ele erra de direita, mas acerta um jab. Paul com um bom jab agora. Ambos os lutadores erram com figurões. Paul foge em um gancho de esquerda.

MMA Fighting marca o round 10-9, Paul. No geral, 19-19.

Rodada 3: Jab de Fury enquanto Paul balança selvagem. Olhando à esquerda por Paul. Paul empurra Fury para as cordas, outro empate. Fury atinge Paul com um soco. Paul responde com um jab de sua autoria. Fury continua com o jab enquanto Paul caça com sua pesada mão direita. Fury se conecta com um soco. Gancho de esquerda de Paul acerta. Há um bom direito de Paul. Paul apóia Fury com um jab. A rodada termina com Fury dando socos em um clinch.

MMA Fighting marca o round 10-9, Paul. No geral, 29-28 Paulo.

Tommy Fury primeiro a entrar. Ele está fora de uma introdução personalizada com Creedence Clearwater Revival’s Filho afortunado.

Jake Paul demorando para entrar. As câmeras estão em seu vestiário e parece que ele ainda está se preparando. Todo material de acesso aqui, pessoal. Vaias altas assim que sua entrada começa.

A entrada de Paul começa com uma coleção de frases de efeito. Ele está saindo com energia, certamente mais do que Fury tinha. Lá está Logan como parte de sua equipe. CONFIRA de entrada é Tomada por Designer.

Rodada 1: Fury com um começo agressivo, mas Paul é rápido para envolvê-lo e ele quase o levanta por cima da corda superior. Aquilo foi estranho. Paulo com muita movimentação de cabeça e já estão amarrados de novo. Fúria com um soco. Outro empate. O jab de Fury parece bom. Canto alto de “Tommy”. Muita conquista de Paul. Overhand à direita para Paul, depois de volta ao clinch. Paul avançando com seu jab, mas não acertando muito. Jab no corpo de Paul, Fury responde com um em cima. Uma breve troca fecha a rodada.

MMA Fighting marca o round 10-9, Fury.

2 ª rodada: Paul balançando os braços soltos. Círculos de fúria e golpes. Olhando direto para o corpo por Fury. Ele está dentro e fora. Bom jab de Fury. Paul cheira em uma direita overhand. Paul tenta encurralar Fury, mas ele recebe um contra-ataque. Paul com um gancho de esquerda. Outro golpe certeiro de Fury. Fury atinge Paul com um direto de direita. Paul bloqueia um gancho de esquerda. Ele erra de direita, mas acerta um jab. Paul com um bom jab agora. Ambos os lutadores erram com figurões. Paul foge em um gancho de esquerda.

MMA Fighting marca o round 10-9, Paul. No geral, 19-19.

Rodada 3: Jab de Fury enquanto Paul balança selvagem. Olhando à esquerda por Paul. Paul empurra Fury para as cordas, outro empate. Fury atinge Paul com um soco. Paul responde com um jab de sua autoria. Fury continua com o jab enquanto Paul caça com sua pesada mão direita. Fury se conecta com um soco. Gancho de esquerda de Paul acerta. Há um bom direito de Paul. Paul apóia Fury com um soco. A rodada termina com Fury dando socos em um clinch.

MMA Fighting marca o round 10-9, Paul. No geral, 29-28 Paulo.

Rodada 4: Fury estabelecendo seu jab. Ele acerta uma direita e persegue Paul. Combo do Fury, Paul defendendo bem. A mão direita pousa para Fury quando Paul entra. Fúria em perseguição. Paul dispara um gancho de esquerda para desacelerar Fury. Fury se dobra em um jab. Fury lutando com confiança com as mãos baixas. Ele está marcando, mas Paul chama sua atenção com um grande soco. Fury ganha uma troca de jabs. Fury acerta Paul com um soco na nuca quando o round chega ao fim. Paul parece irritado, mas não dá em nada.

MMA Fighting marca o round 10-9, Fury. Geral, 38-38

Rodada 5: Paul trabalhando para estabelecer o alcance com um jab longo. Fury pontua com um jab. Jab de Fury, ele pega uma mão direita de Paul e passa por ela para acertar uma boa combinação de 1-2. Fizemos uma pausa na ação e Paul foi penalizado com um ponto por segurar a nuca de Fury. A ação recomeça e Paul acerta uma esquerda que machuca Fury. Fury se recupera rapidamente. Fury acerta um direito em um avanço de Paul. Há um 1-2 de Fury.

MMA Fighting marca o round 10-8, Fury. No geral, 48-46 Fúria

Rodada 6: Paul abre a rodada com um gancho de esquerda. Fury o pega com um tiro curto enquanto eles se agarram às cordas. Fury acerta um uppercut. Outro uppercut de Fury. Jab sólido de Fury. Fúria se abrindo. O árbitro fala com os dois lutadores sobre a conquista. Agora Fury recebe uma dedução de pontos por luta excessiva? Corpo baleado por Fury.

O MMA Fighting marca o round 9-9. No geral, 57-55 Fúria

Rodada 7: Fúria com contadores afiados em um ataque de Paul. Paul acerta um jab, mas não consegue tirar nada dele, o que tem sido a história da luta para ele. Gancho de esquerda para Fury. Bom jab de Paul e Fury sai das cordas. A fúria rasga o corpo. Paul continua se esquivando da mão esquerda de Fury. Combinação de Fury e Paul o amarra. Grande volume de Fury nesta rodada. Fury pega Paul com a mão direita. Fury intervém para marcar com um jab.

MMA Fighting marca o round 10-9, Fury. No geral, 67-64 Fúria

Rodada 8: Paul apenas avançando e procurando aquele nocaute com a mão direita. Fury pontua com contra-ataques, mas Paul acerta uma esquerda dura que faz Fury tocar a tela. Isso é um knockdown! Fúria de volta para ele rapidamente. Pontuações certas para Fury. Paul apenas entrou correndo e Fury o mandou de volta com uma combinação. Jab de Paul, mas Fury responde com tiros pesados. Paulo se conecta com um direito. Outra separação pelo ref. Fury erra com uma grande direita e vamos para o sino com os lutadores amarrados mais uma vez.

MMA Fighting marca o round 10-8, Paul. No geral, 75-74 Fúria

Decisão oficial: Tommy Fury def. Jake Paul por decisão dividida (74-75, 76-73, 76-73)

Fury e Paul são muito respeitosos um com o outro depois que a decisão é lida.

Fury fala sobre como foi difícil lidar com todas as lesões e adversidades que enfrentou tentando organizar esse confronto. Ele dedica a vitória a sua filha Bambi.

“Eu tive uma visão de que venceria essa luta e ninguém acreditou em mim.” Fúria diz. Ele diz que o cinturão do “Diriyah Championship” que carrega nos ombros foi como lutar por um título mundial. Questionado sobre a cláusula de revanche de Paul, Fury diz que está aberto a isso, se for isso que Paul deseja.