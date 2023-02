Jake Paul vs. Tommy Fury PPV preço e horário de início revelados

Jake Paul e Tommy Fury tentarão resolver sua rivalidade de longa data quando se enfrentarem em 26 de fevereiro e agora o preço do pay-per-view e os horários de início do cartão foram revelados.

Nos Estados Unidos, Paul vs. Fury irá ao ar no ESPN + PPV junto com provedores regulares de cabo e satélite com um preço de $ 49,99 com o evento começando às 14:00 ET / 11:00 PT com o show ocorrendo em Riad, Arábia Saudita.

A distribuição digital do cartão pela ESPN + será a primeira vez que Paul fará parceria com a empresa de propriedade da Disney, depois de trabalhar anteriormente com a Showtime em suas últimas lutas, incluindo sua vitória sobre a lenda do UFC Anderson Silva em outubro passado.

No Canadá, Paul vs. Fury irá ao ar na FITE TV e DAZN, bem como em todos os provedores regulares de PPV a cabo e via satélite. A FITE TV também servirá como a casa do PPV para Paul vs. Fury em toda a Europa, com exceção do Reino Unido e da Irlanda, onde a BT Sport Box Office servirá como distribuidora de PPV nessas áreas.

A FITE TV também cuidará da distribuição na Ásia, Índia e Brasil. O DAZN também fará parceria para a transmissão do PPV no Brasil.

O Main Event da FOX Australia servirá como parceiro de PPV na Austrália, enquanto a Sky Arena e a Sky Sport cuidarão da distribuição na Nova Zelândia.

O card será encabeçado por Paul e Fury, que entram na luta com recordes de invencibilidade em suas respectivas carreiras. Esta também será a primeira vez que Paul enfrentará um oponente com mais experiência profissional no boxe do que ele, enquanto Fury busca a maior vitória de sua jovem carreira depois de vencer 8-0 em suas primeiras oito lutas.

O co-evento principal do card Paul vs. Fury será Badou Jack “The Ripper” enfrentando o campeão peso-médio do WBC Ilunga Makabu.