Jake Paul vs. Tommy Fury show pós-luta: O experimento de boxe de Jake Paul acabou?

Jake Paul e Tommy Fury finalmente se enfrentaram no ringue de boxe para resolver sua rivalidade de longa data, e foi Fury quem emergiu com uma decisão dividida sobre o YouTuber que virou lutador. Foi uma luta competitiva de ida e volta e, sem dúvida, a luta de maior destaque até agora para as estrelas do boxe.

Junte-se a Alexander K. Lee, Damon Martin e E. Casey Leydon, do MMA Fighting, enquanto explicamos como Fury e Paul se saíram em sua luta rancorosa. A luta fez jus ao hype? Algum dos dois alcançou a glória? Haverá uma revanche imediata? E se não, o que vem a seguir para Fury e Paul após o confronto?

O painel também discute o estado do boxe de influenciadores após um fim de semana que viu Floyd Mayweather enfrentar o astro de reality shows e ex-lutador do Bellator Aaron Chalmers em uma luta de exibição. Essa tendência acabou ou ainda há muitas combinações de dinheiro a serem feitas?

Assista ao programa pós-luta Paul vs. Fury acima, ou uma versão somente em áudio do programa também pode ser transmitida abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher e onde mais você conseguir seus pods.