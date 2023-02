Jakub Jankto, do Getafe, faz história: torna-se o primeiro jogador da LaLiga a se assumir publicamente como gay

Gmeia etafe Jakub Jankto tomou a corajosa decisão de declarar sua homossexualidade nas redes sociais na segunda-feira. O jogador, que atualmente está emprestado ao Sparta Praga pelo Getafe, da LaLiga, publicou a notícia em sua conta no Instagram.

A sua mensagem foi a seguinte: “Como todos; tenho as minhas qualidades. Tenho as minhas fraquezas. Tenho uma família. Tenho os meus amigos. Tenho um trabalho que faço o melhor que posso, há anos, com seriedade, profissionalismo e paixão. Como todo mundo, também quero viver minha vida em liberdade. Sem medo. Sem preconceito. Sem violência. Mas com amor. Sou homossexual e não quero mais me esconder.”

Eu também quero viver minha vida em liberdade. Sem medo. Sem preconceito. Sem violência. mas com amor. Sou homossexual e não quero mais me esconder Jakub Jankto

Jankto agora se torna o terceiro jogador de futebol profissional abertamente gay jogando atualmente, depois Josh Cavallo na Austrália e Jake Daniels de Blackpool tornou pública sua sexualidade no ano passado.

Este é um grande passo para o futebol espanhol e deve ter um impacto positivo na luta pelo aumento dos direitos LGBT dentro da comunidade esportiva.