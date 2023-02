Jalen Hurts e a dolorosa curva de aprendizado depois de perder o Super Bowl LVII

Tele Philadelphia Eagles perdido Super Bowl LVII para o Kansas City Chiefs por uma pontuação de 38-35. A perda foi dolorosa para Jalen dóino entanto, não é exagero dizer que ele teve o melhor desempenho para um quarterback perdedor na história do jogo do Troféu Vince Lombardi.

Hurts cometeu um fumble no segundo quarto que levou a um retorno de 36 jardas do linebacker Nick Bolton para touchdown, no entanto, fora isso, foi uma performance memorável que incluiu 27 de 38 passes concluídos para 304 jardas com um touchdown, sem interceptações. Ele também acumulou 15 carregamentos para 70 jardas com três visitas de end zone no solo.

Grande jogo de Jalen Hurts contra Chiefs

Os três touchdowns de Hurts sozinhos empataram o recorde de qualquer jogador na história do Super Bowl com Terrell Davis do Denver Broncos na XXXII edição contra o Green Bay Packers.

Com todo esse contexto, as primeiras palavras de Hurts após o que aconteceu no último domingo são especialmente interessantes e foram coletadas por Dave Spadaro do site oficial do Philadelphia Eagles.

O que Jalen Hurts aprendeu com a derrota no Super Bowl LVII?

“Eu acho que definitivamente há muito a aprender com isso. Tive a oportunidade de assistir e acho que vou seguir em frente com todas essas experiências em mente e tentar usar essas coisas para melhorar a mim mesmo, crescer e ajudar os caras ao meu redor e definitivamente vamos usar isso como uma experiência para dar um passo e seguir em frente”, disse Hurts. “Você tem que se olhar no espelho e avaliá-lo pelo que é e fazer as coisas que precisam ser feitas para crescer com isso. Acho que essa é a minha mentalidade e acho que será a mentalidade de toda a equipe seguindo em frente”.

Hurts e os Eagles estarão em uma missão para não perder o ritmo, apesar de terem 20 jogadores se tornam agentes livres e ter que substituir seus coordenadores ofensivos e defensivos que se tornaram treinadores principais de outras equipes.