Jalen Hurts é mais líder do que Eagles HC Nick Sirianni, vídeo prova

Philadelphia Eagles quarterback Jalen dói provou que ele é mais um líder do que seu treinador Nick Sirianni quando ele o impediu de insultar o Kansas City Chiefs durante Super Bowl LVII no domingo no State Farm Stadium.

Hurts, 24, foi mostrado na transmissão nacional tendo que derrubar o braço de Sirianni durante uma revisão de desafio.

Torcedor dos Eagles destrói TV em momento de pura raiva depois que seu time perdeu em circunstâncias dramáticas

treinador principal dos chefes Andy Reid jogou a bandeira de desafio em uma chamada que aparentemente iria seguir seu caminho.

Os defensores de Kansas City começaram a entrar em campo e, quando os oficiais confirmaram que a decisão era a favor da Filadélfia, Sirianni não se conteve.

Sirianni, 41, acenou para a defesa do KC de volta ao banco, para grande desaprovação de Hurts, que forçou o braço de seu treinador para baixo.

Nick Sirianni usa emoções em sua manga

Para o bem ou para o mal, Sirianni é um treinador que usa suas emoções na manga, evidenciado por sua torrente de lágrimas durante o hino nacional.

Quando Hurts o impediu de provocar os Chiefs, Sirianni apenas deu um sorriso malicioso para seu quarterback.

É compreensível que as emoções tenham dominado ele durante o Super Bowl, especialmente considerando que é apenas seu segundo ano como NFL treinador principal.

Apesar da conduta antidesportiva que prova que Hurts é o líder do time, Sirianni realmente aceitou bem a derrota, dizendo que seu time só vai crescer com essa experiência.