Jalen Hurts reitera respeito por Patrick Mahomes após derrota no Super Bowl LVII

Temocionante Super Bowl LVII em que o Kansas City Chiefs venceu por 38-35 contra o Philadelphia Eagles deixou algumas histórias inacabadas depois que foi notado que os zagueiros não apertaram as mãos no campo de futebol do State Farm Stadium em Glendale, Arizona, mas Jalen dói finalmente tinha palavras para Patrick Mahomes.

Machuca brilhou no Super Bowl ao totalizar 304 jardas no ar, um passe para touchdown e três touchdowns no solo, desempenho digno do MVP, que foi concedido a Mahomescomo vencedor do duelo, com 182 jardas e três passes para touchdown.

O quarterback dos Eagles participou como convidado do ‘101 Awards’ anual da NFL, onde 101 membros da mídia americana o escolheram como o melhor jogador ofensivo da Conferência Nacional.

Na gala, Harold Kuntzjornalista da Fox 4, o questionou sobre Mahomes, após perder o Super Bowl para o Chiefs.

“Ele sempre foi um grande jogador”, disse Machuca.

“Sempre tive muito respeito por ele. Sendo um garoto do Texas. Obviamente, eu sempre apoio qualquer garoto do Texas.

“Sabe, é um vínculo especial quando você vem do estado do Texas e joga na posição (quarerback). Sempre tive muito respeito por ele.”

Mahomes e Hurts apertaram as mãos

Mahomes e Hurts fez história ao se tornar a primeira dupla de zagueiros afro-americanos a se enfrentar em um Super Bowl.

Infelizmente, houve uma notável ausência de imagem de um aperto de mão após o final do duelo Chiefs-Eagles.

Segundo matéria publicada pelo New York Post, não se cumprimentar foi questão de tempo após o término do jogo e após comemorar em campo, Mahomes foi até o vestiário e no caminho encontrou Hurts, apertou sua mão e parabenizou-o por um “grande jogo”, tudo de acordo com Jeff McLane do Philadelphia Inquirer.

Mahomes teve palavras para seu rival depois de vencê-lo no Super Bowl e destacou seu ótimo desempenho, no qual se envolveu em quatro touchdowns.

O zagueiro destacou a forma como atuou em um jogo tão importante.

“Se ainda restava alguma dúvida, não deveria haver agora. A forma como ele subiu neste palco, correu, jogou a bola, o que quer que fosse para o time dele vencer, foi uma atuação especial que não quero perder na perda que tiveram”, Mahomes disse sobre Hurts.