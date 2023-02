Jalen Ramsey ri da possibilidade ‘muito provável’ de Rams negociá-lo o mais rápido possível

Los Angeles Rams cornerback Jalen Ramsey compartilhou emojis rindo via Twitter em resposta a NFL insider Tom Pelissero relatando na sexta-feira que a franquia é “muito provável” trocá-lo nas “próximas semanas”.

Ramsey, 28, rejeitou o relatório dizendo que a “história” às vezes soa melhor do que a verdade.

“A ‘história’ soa melhor do que a verdade às vezes, admito isso”, tuitou Ramsey. “Eu vivo na verdade embora. Deus é tão grande! Sou abençoado e altamente favorecido!”

O tweet de Ramsey foi uma reação a Pelissero, alegando que a equipe manteve negociações para trocá-lo.

“Fontes da liga agora acreditam que é muito provável Ramsey é negociado nas próximas semanas”, tuitou Pelissero.

Jalen Ramsey para o Detroit Lions?

Ramsey deve US$ 17 milhões em 2023 “em um acordo antecipado de US$ 20 milhões em média e Los Angeles está abrindo espaço no cap”, de acordo com Pelissero.

Embora Ramsey não sinta que Pelissero está dizendo toda a verdade, ele também não negou exatamente o boato da troca.

Ramsey recentemente flertou com uma mudança para o Detroit Lions depois do wide receiver Amon-Ra St. Brown tentou recrutar o CB porque já jogou com quarterback Jared Goff.

“Veremos”, tuitou Ramsey.