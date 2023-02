James Gunn diz que seu filme do Superman foi anunciado antes de Cavill

James Gunn acabou de lançar outra bomba da verdade sobre como o fiasco do ‘Superman’ aconteceu – e parece Henry Cavill estava meio que sendo usado como peão… ou assim parece.

Aqui está o acordo … o novo co-chefe da DC Studios respondeu aos fãs no domingo que perguntaram sobre uma IG Story que ele lançou no fim de semana, que mencionou quando exatamente ele foi contratado para começar a trabalhar em novos filmes do DCU – incluindo uma grande prioridade, ‘Superman: Legacy’.