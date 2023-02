James Gunn nega rumores de que George Clooney repetirá o papel de Batman

O diretor e agora co-chefe de todas as coisas da DC derrubou um boato que começou a ganhar força nos últimos dias … ou seja, a noção de que George poderia voltar e reprisar seu papel como Batman no novo ‘Batman ‘ filme que foi anunciado recentemente.

No sábado, Gunn respondeu a um fã que perguntou se era verdade que ele iria escalar GC para o filme ‘Brave and the Bold’ … que apresenta um Batman muito mais velho (e seu filho, Robin).