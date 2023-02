James Harrison responde às acusações de Antonio Brown relacionadas ao CTE

EUe Vídeo ao vivo no Instagram, Antonio Brown reivindiquei aquilo James Harrison, seu ex-companheiro de equipe, deu-lhe CTE. Quando Harrison ouviu sobre o antigo Pittsburgh Steelers acusações do receptor, ele parecia chocado.

Harrison afirmou ter recebido 150 mensagens de texto no início do sábado, quando twittou o famoso clipe de Idris Elba engasgando com uma asa de frango em um episódio de “Quentes.”

“Eu percebendo porque recebi 150 mensagens de texto esta manhã”, escreveu Harrison.

Antonio Brown reclama que Harrison causou seu “comportamento agressivo” dando-lhe CTE

“Eu queria dizer a vocês que acho que James Harrison me deu CTE. James Harrison teve um capacete ilegal por mais de 20 anos na NFL, e ele me bateu uma vez. E, desde que ele me bateu, eu tenho sido super agressivo. Portanto, culpe James Harrison pelo meu CTE “, disse Brown no Instagram.

O distúrbio cerebral conhecido como encefalopatia traumática crônica (CTE) tem sido associada a traumatismo craniano repetitivo e/ou concussões frequentes, de acordo com o estudo. Até que alguém morra, não pode ser diagnosticado.

No entanto, muitos acreditam que o comportamento de Brown mudou significativamente como resultado de uma batida de capacete contra capacete. Mas Cincinnati Bengals Zagueiro Vontaze Burfict deu o golpe.

Dentro e fora do campo, Brown recentemente entrou e saiu de controvérsias. Ele correu para fora da linha lateral em Estádio MetLife durante seu jogo final, tirando sua camisa e almofadas, e o Tampa Bay Buccaneersquase imediatamente o soltou.