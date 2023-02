Jansen Panettiere compartilha beijo apaixonado em um dos filmes finais antes da morte, novo clipe

A filmagem, obtida pelo TMZ, mostra o beijo do falecido ator na tela no próximo filme 3-D de terror exagerado, “Aaah! Roach!” Jansen, que interpreta Martin Jones, dividiu a tela com Graça Van Dien – conhecida por interpretar Chrissy Cunningham em “Stranger Things”.

Jenny Gold diretor e produtor do filme, disse ao TMZ … a equipe está em choque com a perda de Jansen, acrescentando que ele era amado por todos e sua falta será profundamente sentida.

Ela diz que o filme será dedicado em sua homenagem quando for lançado, o que deve ser no final deste ano ou início de 2024. Jenni fala que a cena do beijo foi filmada antes da pandemia e depois as filmagens foram adiadas, mas o filme agora está em pós -Produção.