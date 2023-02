Jantar romântico de Cardi B e Offset no Dia dos Namorados no McDonalds

Quem disse que o romance está morto? Nada diz mais amor verdadeiro do que dividir um quarto de libra com queijo no Mcdonalds com sua cara metade no dia mais romântico do ano.

Isso é exatamente o que o casal favorito da indústria da música Cardi B e Offset fez em 14 de fevereiro. As duas celebridades marcaram presença no Filial do Mcdonald’s na Times Square no Dia dos Namorados como parte da mais recente campanha publicitária da cadeia de fast-food.

McDonald’s lançou um refeição colaborativa com o casal “boujee” que foi anunciado via Twitter no dia 12 de fevereiro, logo após ter sido divulgado em uma das Anúncios do Super Bowl. “Embora possa não ser uma linguagem oficial do amor, nossos fãs sabem que um verdadeiro sinal de amor é conhecer o pedido do McDonald’s de sua pessoa”, explicou a rede de fast-food antes do Dia dos Namorados.

O anúncio mostrava os dois relembrando o pedido do McDonald’s um do outro – um sinal revelador de seu verdadeiro amor. Para Cardié sempre um cheeseburguer com molho barbecue e uma coca cola grandeenquanto Deslocamentos ir para a ordem consiste em um quarto de libra com queijo e um grande Hi-C Orange Lavaburst. E claro, para a sobremesa, tem que ser sempre uma tarte de maçã.

Os fãs já podem encomendar o ‘A refeição Cardi B & Offset’ de todos os restaurantes por tempo limitado nos EUA e desfrute de uma refeição romântica com seu parceiro.