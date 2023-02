Jason Derulo diz que o vôlei será enorme após o lançamento da equipe com Joe Burrow

Jason Derulo veja grandes coisas acontecendo para o vôlei profissional feminino… depois que a estrela da música se juntou ao quarterback do Bengals Joe Burrow para investir em uma nova equipe em Nebraska!

Derulo juntou-se a Babcock no “TMZ Esportes” programa de TV (vai ao ar todas as noites em FS1) … onde o cantor de “Trumpets” deu a notícia, anunciando que fez parceria com Joey B para lançar um novo Federação Profissional de Voleibol franquia em Omaha, e Jason está feliz!