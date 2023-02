Jason Derulo usa cães robóticos como dançarinos de apoio no show pré-Super Bowl

Jason Derulo está à frente da curva – isso, ou tentando obter o lado bom da IA ​​antes do apocalipse … inaugurando um novo tipo de dançarino de apoio, o tipo eletrônico.

O cantor teve uma grande quantidade de tomadas duplas no domingo enquanto se apresentava durante o TikTok Tailgate – um show pré-Super Bowl que foi realizado do lado de fora do State Farm Stadium, no Arizona, onde o grande jogo será disputado em apenas algumas horas. aqui.

Aqui temos Jason Derulo na prévia do LVII Super Bowl, a escasas duas horas do início da partida entre o Philadelphia Eagles e o Kansas City Chiefs. ¡Este tío estuvo atuando en la Plaza Mayor de Valladolid hace apenas cinco meses! pic.twitter.com/G0ifxf8Z5c — Arturo Posada (@arturoposada) 12 de fevereiro de 2023

@arturoposada

O motivo dos olhares … JD estava lá em cima dançando ao lado de robôs literais, e não apenas de qualquer um – eles pareciam ter um estilo semelhante ao que o Boston Dynamics faz.

Claro, estamos falando do Spot… o cão robótico (normalmente) amarelo que a BD criou anos atrás e que eles demonstraram repetidamente ao longo do tempo – destacando sua alta funcionalidade e recursos potenciais no mundo real, incluindo possível combate ao crime.

Não Jason Derulo tendo cachorros robóticos dançando no palco para sua performance antes da festa no Super Bowl 💀 pic.twitter.com/cSGtLeT0XX — ✨🌈🌼 Figgy 🔜 PHX Lights 🌌 (@jordan_figgy) 12 de fevereiro de 2023

@jordan_figgy

Os cachorros-robô no palco com Jason não se pareciam exatamente com Spot – mas eles estavam perto o suficiente … e, mais importante, eles estavam lá em cima em sincronia com ele e a música.

Havia dançarinos humanos também, mas o Twitter não conseguia tirar os olhos dos cachorros… e as perguntas/piadas começaram a voar, como, por exemplo — POR QUÊ?!? Mais um… COMO?!? Ninguém parecia esperar ver isso … e Derulo também não fez nenhuma menção a isso.

Alguns estão se perguntando (de brincadeira, pensamos) se é assim que os robôs começam a se integrar em nossas vidas … via entretenimento/esportes. O fato é que a tecnologia está aqui… e vai muito além disso.

Se isso começar a acontecer, é melhor você começar a se aproximar desses carinhas agora. Parece que eles vão ficar por perto por muito tempo – e ninguém quer vê-los quando estão com raiva.