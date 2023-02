Jason Momoa e Amber Heard não se deram exatamente bem no set de ‘Aquaman’

CCom o lançamento de ¡Aquaman: O Reino Perdido no final de 2023, há muitas informações sobre Amber Heard e Jason Momoa no set. Todos os fãs do filme se perguntaram se Amber Heard seria mantida dentro do elenco após o julgamento divulgado contra Johnny Depp. Ela saiu disso com sua reputação manchada e muitos fãs exigindo que ela fosse completamente cortada do filme. Suas declarações anteriores contra Jason Momoa também não ajudaram em seu caso. Ela falou sobre suas interações no set antes do lançamento do primeiro filme. Heard e Momoa não se dão exatamente quando estão filmando. A atriz que interpreta Mera no filme falou sobre a personalidade vertiginosa de Momoa enquanto ela sempre quis ler no set entre as cenas.

O julgamento poderia ter sido o motivo para Heard deixar a franquia, mas Jason supostamente lutou para que ela mantivesse o emprego. Depois que isso aconteceu, foi assim que a atriz manteve seu papel no filme. Mas um novo relatório sugere que a mesma interação fria entre os dois permaneceu durante a produção do segundo filme. Isso significa que Jason Momoa lutou para ajudar Heard a ficar porque provavelmente pensou que era a coisa certa a fazer. Seu julgamento contra Johnny Depp não atrapalhou a decência do ator quando se deparou com essa situação difícil.

Amber Heard ainda mora na Espanha

A última vez que verificamos Amber Heardela estava morando na Espanha e cuidando bem da filha Oonagh. Ainda não está claro se a Warner Bros. tentará fazer com que Amber faça parte de toda a turnê de divulgação do filme. Afinal, ela é a co-estrela, mas nenhuma confirmação sobre isso foi ouvida. O recente triagens de teste ruins do filme também são um grande motivo de preocupação, mas ainda faltam alguns meses para corrigir esses problemas. No momento em que tivermos notícias da participação de Amber Heard na turnê de divulgação do filme, informaremos a todos os nossos leitores.