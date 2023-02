Jato da American Airlines colide com ônibus em LAX e deixa 5 feridos

Um avião comercial da American Airlines colidiu com um ônibus de passageiros na pista do LAX, deixando cinco pessoas feridas.

O jato vazio estava sendo rebocado de um portão para um estacionamento quando colidiu com o ônibus, batendo na frente e danificando as janelas.

As autoridades agora estão investigando a causa da colisão, que ocorre logo após o acidente no aeroporto JFK em Nova York no mês passado … e um incidente semelhante na terça-feira passada no Aeroporto Internacional Austin-Bergstrom, no Texas.