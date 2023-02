Jato particular abandonado de Elvis Presley é comprado por US$ 260.000

Fou 40 longos anos, Elvis Presley 1962 Lockheed 1329 JetStar está sentado abandonado no deserto, mas isso não parece mais ser o caso. Seu privado foi recentemente leiloado por um preço de $ 260.000, com lances a partir de $ 100.000. Surpreendentemente, levou apenas dois minutos para que o jato fosse vendido, apesar de estar totalmente destruído.

Elvis comprou o JetStar vermelho e prateado em 1976, um ano antes de sua morte, para $ 840.000. Em seu apogeu, o luxuoso avião transportava nove passageiros e três tripulantes e atingia uma velocidade máxima de 565 mph (909,279 km/h). Também era capaz de percorrer 4.023,36 quilômetros. É provável que depois de anos no deserto, o luxuoso interior não seja mais o que era antes

Como é o jato particular de Elvis Presley?

Dentro você pode encontrar móveis de veludo vermelho, tapetes carmesim e ferragens com acabamento dourado, todos escolhidos pelo próprio Elvis. A primeira tentativa do proprietário anterior, Jim Gagliardi, de vender o avião ocorreu em agosto de 2022 com a Kruse GWS Auctions, embora eles não tenham conseguido atrair um único comprador. “Eu estava planejando fazer isso como uma espécie de anúncio, fazer com que as pessoas entrassem e olhassem”, explicou.

O novo proprietário, James E. Webb, um autoproclamado “fanático por aviões” de 43 anos afirmou que “houve drama em torno da venda”, o que acabou resultando em uma ligação do licitante anterior com maior lance, que não conseguiu fechar o negócio.

Vendo isso como uma oportunidade de possuir um pedaço da história e da herança do rock ‘n’ roll, Webb tirou o avião das mãos do homem. Agora ele deve superar o problema logístico de movimentar o avião, que nem foi exibido em leilão e está ainda preso no deserto. O que é pior, seus quatro motores, juntamente com a maior parte da instrumentação da cabine, foram removidos anos atrás, então para transportá-lo para fora do deserto, ele deve ser desmontado.