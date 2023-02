Jayson Tatum conhece seu maior ídolo da MLB no jogo NBA All-Star

Eembora ele tenha apenas 24 anos de idade, Jayson Tatum já se destacou como um dos jogadores mais importantes da NBA atualmente em atividade. O celtas de Boston A estrela teve indiscutivelmente o fim de semana mais agitado de sua carreira até agora durante o All-Star Game. Ele estabeleceu um recorde de mais pontos marcados na história do jogo com 55 enquanto estreava seu tênis de assinatura de Marca Jordan. Além disso, Taum se tornou o jogador mais jovem na história da NBA a atingir 1.000 cestas de três pontos. Tatum já jogou o Finais da NBA última temporada e seu Celtics parece imparável novamente este ano.

No entanto, tudo isso foi coroado com uma cereja no topo durante seu importante fim de semana, quando ele conheceu um de seus ídolos de infância. Quem não sabe, Taum é na verdade um grande torcedor da MLB e seguiu a carreira de Albert Pujols desde que começou a jogar na MLB. Pujols participou do All-Star Game e até jogou no Celebrity All-Star Game, ele recentemente postou muitas fotos de seu fim de semana. Tatum foi rápido em responder com a seguinte legenda: “Finalmente consegui uma foto com um dos heróis da minha infância!!”

Taum se sente inspirado pela carreira de Albert Pujols

Jayson Tatum pode ter sido um grande fã de Pujols quando criança, mas hoje continua a inspirá-lo com seus recordes na MLB. Jayson já está sendo comparado a alguns dos maiores jogadores que já fizeram isso e está sendo reconhecido por isso. A estrela dominicana acabou de se aposentar depois de chegar a impressionantes 703 home runs na história da MLB. Terminou a carreira atrás apenas Barry Bonds, Babe Ruth e Hank Aaron. Tatum aspira um dia alcançar patamares semelhantes em termos de quebra de recordes e certamente gostou da temporada mais recente de Pujols. Tatum ainda tem muito a oferecer com apenas 24 anos de idade, vamos acompanhar de perto o seu desenvolvimento.