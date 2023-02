Jayson Tatum: O Celtics pode continuar com essa tendência incrível com seu craque nas finais da NBA de 2023?

Tele NBAestá se preparando para sua segunda metade da temporada após o Todas as estrelas quebrar, que viu Boston Celtics’Jayson Tatum levar a MVP do jogo no que poderia ser um grande motivo de entusiasmo entre os torcedores do time, que adorariam que essa fantástica tendência continuasse no Finais da NBA de 2023.

Jayson Tatum está na fila para ganhar o MVP das Finais da NBA de 2023?

Quando Jayson Tatum ganhou o Troféu All-Star Game MVP da NBA nessa semana passada, Harrison Vapnek foi rápido em apontar que os dois últimos jogadores a ganhar o prêmio, também acabaram ganhando o Troféu Larry O’Brien no final do ano, bem como MVP das Finais da NBA.

Esta tendência remonta às duas últimas temporadas, quando Giannis Antetokounmpo ganhou em 2021 e conquistou o título com o dólares e em 2022 quando Stephen Curry realizou a mesma façanha com o guerreiros.

Também outra estatística que agradaria Jayson Tatum e a celtas de Boston é que dos últimos cinco NBA All-Star Game MVPtodos os cinco pelo menos ganharam um campeonato da NBA.

É tatum o próximo a fazê-lo?