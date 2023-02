Jayson Tatum quebrou todos os recordes para ganhar o Troféu Kobe Bryant para o NBA All-Star Game MVP

Jayson Tatum deseja de todo o coração que este seja o ano em que ele finalmente poderá liderar o celtas de Boston.

No meio dessa jornada, o jogador estelar de apenas 24 anos levou para casa o Troféu Kobe Bryant pelo Jogo All-Star da NBA de 2023 MVP desta noite de domingo na casa do Utah Jazz, Vivint Smart Home Arena no jogo em que Team Giannis derrotou Team LeBron 184-175.

Os grandes momentos de Jayson Tatum no All-Star Game

O desempenho da terceira escolha geral do Draft da NBA 2017 foi provavelmente o melhor da história deste confronto, acumulando 55 pontos, marca inédita superando os 53 conquistados por Anthony Davis na edição de 2017, quando ainda fazia parte do New Orleans Pelicans.

Giannis Antetokounmpoque foi capitão por ser o mais votado da Conferência Leste, aproveitou a primeira oportunidade entre os titulares para escolher Tatum, que é seu principal rival na luta pelas finais da NBA.

O terceiro quarto foi especial para Tatum, que marcou 27 pontos, também um recorde em 12 minutos em um jogo All-Star da NBA. Como se não bastasse, o duelo individual que travou com o companheiro de equipe, Jaylen Browntambém atraiu muita atenção.

Jayson Tatum x Jaylen Brown

Brown, que estava no time do outro capitão, Lebron Jamesenfrentou Tatum 1 a 1 em várias ocasiões, com dribles de ambos os lados inflamando os torcedores em Salt Lake City.

Ano passado, Stephen Curry (que não jogou neste domingo devido a lesão) levou para casa o Troféu Kobe Bryant pela primeira vez ao somar 50 pontos, o início de um ano que incluiu também o Troféu Larry O’Brien como campeão da NBA, Tatum espera que a história se repita para ele.