Jayson Tatum sobre ganhar o prêmio Kobe Bryant ASG MVP: Isso significa o mundo

Jayson Tatum deu um show que quebrou recordes e fez Giannis Antetokounmpo parecer um gênio.

Tatum marcou um All-Star Game – recorde de 55 pontos a caminho de ganhar as honras de MVP, e o Team Giannis terminou Lebron James‘ mantenha a supremacia do capitão All-Star ao derrotar o Team LeBron por 184-175 na exibição anual da NBA na noite de domingo.

Tatum fez 27 pontos no terceiro quarto, outro recorde do All-Star Game em qualquer período. Ele foi a primeira escolha de Antetokounmpo na parte inicial do draft do All-Star e, no final, essa escolha provou ser a certa.

E o prêmio MVP que Tatum recebeu é nomeado para Kobe Bryantum de seus heróis.

“Significa o mundo”, disse Tatum. “Você pensa em todas as lendas e grandes jogadores que jogaram este jogo e, com toda a honestidade, recordes são feitos para serem quebrados. Vou segurá-lo o máximo que puder, mas tenho certeza de que alguém aparecerá em alguns anos e tentará quebrá-lo.”

Tatum quebrou Anthony Davis‘ Recorde All-Star de 52 pontos. Ele acertou 22 de 31 do chão, além de ter 10 rebotes e seis assistências.

Era Primeira derrota de James em seis vezes como capitão. Antetokounmpo melhorou para 1–2 em suas capitanias All-Star e se tornou o primeiro capitão a erguer um novo troféu apresentado aos vencedores do All-Star Game.