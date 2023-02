JC Distribuição CONTRATA na região Centro-Oeste

A JC Distribuição, empresa fundada em 1964 no interior de Goiás e que está entre as maiores distribuidoras atacadistas do Brasil, segue com ótimas vagas de emprego disponíveis. Dito isso, antes mesmo de falar mais sobre a companhia, confira a lista de postos de trabalho vagos:

Assistente Administrativo – Brasília – DF – Efetivo;

Consultor (a) de Televendas – Aparecida de Goiânia – GO – Efetivo;

Coordenador (a) de Vendas – Aparecida de Goiânia – GO – Efetivo;

Coordenador de Controladoria – Aparecida de Goiânia – GO – Efetivo;

Encarregado de Transporte – Aparecida de Goiânia – GO – Efetivo;

Manobrista – Aparecida de Goiânia – GO – Efetivo;

Motorista Entregador – Aparecida de Goiânia – GO – Efetivo;

Movimentador de Mercadorias – Aparecida de Goiânia – GO – Efetivo;

Movimentador de Mercadorias – Goiânia – GO – Efetivo;

Promotor (a) de Vendas – Aparecida de Goiânia – GO – Efetivo;

Vendedor (a) Interno – Goiânia – GO – Efetivo: Realizar atendimento de carteira e prospecção de clientes; Realizar cotação e vendas de produtos secos e molhados de grandes marcas; e demais atividades da função.

Mais sobre a JC Distribuição e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Falando um pouco mais sobre a JC Distribuição, é válido destacar que trata-se da maior empresa de distribuição e atacadista do Centro-Oeste e uma das maiores do país. Levando as melhores marcas, conta também com um mix de 8 mil itens, alcançando mais de 20 milhões de consumidores em Goiás, Distrito Federal, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Bahia, Maranhão e Pará.

Além disso, são 59 anos de história distribuindo qualidade pelo Brasil, desde 1964. Também conta com um e-commerce B2B e um aplicativa, justamente para atender os clientes. Por fim, a empresa investe em treinamento e desenvolvimento dos seus colaboradores e foca em uma Gestão de Pessoas de qualidade, fornecendo um ambiente de trabalho saudável e com as melhores condições.

