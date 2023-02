Jeff Bezos dá o primeiro passo real na compra do Washington Commanders

EUNão é segredo que o fundador e atual presidente executivo da Amazon, Jeff Bezos, está interessado em fazer uma oferta pela Comandantes de Washington.

A franquia da NFL foi lançada oficialmente no mercado em 2 de novembro de 2022, quando o proprietário Dan Snyder contratou o Bank of America Securities para explorar uma possível venda. O anúncio impopular do proprietário foi música para os ouvidos dos fãs.

O primeiro passo de Jezz Bezos para fazer a oferta do Washington Commanders

Segundo o Washington Post, Jeff Bezos contratou Allen & Company, um banco de investimento boutique com sede em Nova York conhecido por transações envolvendo franquias de esportes profissionais. Na verdade, foi a mesma entidade que esteve envolvida na realização das recentes vendas do Carolina Panthers e do Denver Broncos. A última transação ocorreu por US$ 4,65 bilhões, o preço de venda recorde para uma NFL franquia.

Co-CEOs Dan e Tanya Snyder acredita-se que estejam pedindo US$ 7 bilhões e supostamente já recusaram ofertas que não atingiram a marca.

Bezos, que tem um patrimônio líquido estimado em US$ 119 bilhões, é um dos principais (sem trocadilhos) candidato para atender às demandas do Snyders.

Dan Snyder aceitaria uma oferta de compra de Jeff Bezos?

Vai Washington propriedade atual aceita uma oferta de Bezos? A menos que eles coloquem a franquia à venda como uma cortina de fumaça para desviar a atenção da mídia dos recentes escândalos da equipe, parece provável.

Há rumores de que o fundador da Amazon consideraria vender sua participação no Washington Post, um meio de comunicação que Dan Snyder detesta profundamente.