Jeff Bezos perdeu o preço e está fora da venda do Washington Commanders, por relatório

Acofundador da mazon Jeff Bezos desistiu da venda do Comandantes de Washington time de futebol depois que as melhores ofertas ficaram aquém dos US$ 6 bilhões exigidos pelo proprietário Dan Snyderrelataram fontes.

De acordo com New York Postum licitante não identificado apresentou uma oferta de cerca de US$ 5,5 bilhões no prazo desta semana, valor semelhante ao oferecido pela 76ers e proprietário do Devils, Josh Harris.

Por outro lado, o fundador da Amazon, Jeff Bezos, queria participar do leilão, mas foi impedido por Snyder.

Snyder bloqueia Bezos em retaliação a artigo do Washington Post

Dan Snyder supostamente está impedindo Bezos de comprar o time por ressentimento em relação a ele, já que ele é o dono do Washington Postque publicou uma série de artigos expondo supostos casos de assédio sexual na franquia NFL de Snyder.

Esses relatórios do Post levaram a NFL a pressionar Snyder a vender o time, que ele adquiriu por um recorde de US$ 800 milhões em 1999.

“Ele é um idiota e pode não querer desistir”, disse uma fonte familiarizada com a venda sobre Snyder.

Outros relatos indicam que Bezos está interessado em comprar a equipe há muito tempo e trabalha com a Allen & Co. há meses. “Ele quer dizer à NFL que eles não podem dizer que não estivemos aqui”, disse uma fonte próxima à situação.

No entanto, outros proprietários de times da NFL ainda podem pressionar Snyder a vender o time para Bezos e, assim, aumentar o valor de todos os times.

Espera-se que os proprietários decidam se Snyder se afastará da equipe na reunião anual de proprietários a partir de 26 de março.

“A melhor coisa que pode acontecer é Snyder vender o time para Bezos”, disse um informante. Até agora, nem Bezos nem Snyder comentaram o assunto.