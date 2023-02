Jeff Hardy DUI Caso encerrado, licença supostamente suspensa por 10 anos

Jeff Hardy está deixando seu problema legal mais recente para trás – o caso DUI da estrela do wrestling em junho na Flórida foi oficialmente encerrado na quinta-feira, Esportes TMZ confirmou.

De acordo com os registros do tribunal do condado de Volusia, Hardy apresentou um argumento de não contestação por escrito … o que significa que ele aceitou a condenação e a punição pelo crime, mas não admitiu a culpa.