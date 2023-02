Jeffree Star revela que ‘NFL Boo’ é Taylor Lewan, mas eles estão apenas fazendo um podcast

Jeffree Star finalmente revelou seu “NFL Boo” … e é um atacante veterano Taylor Lewan … mas apesar de provocar um relacionamento romântico, parece ser estritamente comercial.

O magnata dos cosméticos tem provocado os fãs e perturbado as esposas e namoradas da NFL desde o final da temporada … insinuando um romance com um jogador de futebol profissional … mas, no final das contas, é apenas uma promoção para um podcast.



Reproduzir conteúdo de vídeo



TikTok / @jeffreestar

Jeffree e Taylor fizeram a grande revelação na sexta-feira, dois dias antes do Super Bowl … e Jeffree pulou no podcast de Taylor, “Bussin With The Boys”, que a estrela do Tennessee Titans apresenta com o ex-jogador da NFL Will Compton.

No final de janeiro, depois que 28 dos 32 times da NFL terminaram a temporada, Jeffree começou a fazer parecer que estava vendo um jogador da NFL … primeiro postando uma foto segurando a mão de alguém em um jato particular e insinuando que estava indo para Wyoming com seu “#NFL vaia”.

O mistério continuou alguns dias depois, quando Jeffree postou outra foto escondendo a identidade do homem, junto com a legenda … “Seu time não chegou ao #SuperBowl, mas ele tem 6’6 e joga perfeito no quarto❤️. “



Reproduzir conteúdo de vídeo



Twitter / @taylorlewan77