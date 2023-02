Jenna Ortega e Aubrey Plaza provam que são a mesma pessoa no SAG Awards

Jenna Ortega e Praça Aubrey começou com um osso para escolher no Prêmios SAG: “Não sei por que eles nos colocaram juntos.”

Um joga Quarta-feira Adamsa filha monótona e deliciosamente assustadora da Família Adams na série de sucesso da Netflix Quarta-feira. A outra, uma veterana da indústria, desempenha esse papel na maioria de seus papéis na TV e no cinema. No Prêmios SAG, eles se encontraram e um vínculo instantâneo foi formado. Apesar do ceticismo inicial.

Jenna Ortega e Aubrey Plaza são a mesma pessoa

da praça Geração Z a contraparte apoiou sua observação inicial: “Eu sei, não temos nada em comum.” “Devemos encontrar as pessoas que fizeram isso…”, respondeu Plaza. E imediatamente, em uníssono, ambos recitaram as mesmas palavras para concluir o sentimento: “E amaldiçoem suas famílias e vejam como o infortúnio segue sua linhagem pelas próximas sete gerações.”

“Ok, eu vejo agora” Praça concluiu, para aplausos e risos da platéia no Prêmios SAG 2023. O prêmio foi ganho por Sam Elliott, mas Ortega e Plaza já haviam roubado o show com sua conexão instantânea.