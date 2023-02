Jennifer Hudson homenageia Whitney Houston na festa do Grammy com ‘Greatest Love of All’

Jennifer Hudson derrubou a casa em Clive Davis festa pré-Grammy de sábado à noite, com uma versão de “Greatest Love of All” que certamente teria deixado Whitney Houston impressionado.

Kevin Costner, a co-estrela de Whitney em “O Guarda-Costas”, subiu ao palco com um tributo superemotivo a Whitney e Clive. Falando com Davis do palco, Costner disse: “Nenhum de nós, no final, poderia proteger sua amada Whitney.”