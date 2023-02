Jennifer Lopez afirma que Ben Affleck gostou do Grammy de 2023

Ben Affleck se tornou um meme após sua aparição ao lado Jennifer Lopez no Grammy de 2023. O famoso ator parecia desinteressado e entediado durante o evento, enquanto as câmeras capturavam suas reações impassíveis.

No entanto, lopez levou para a mídia social para compartilhar fotos da cerimônia de premiação e afirmar que o casal gostou muito do evento.

“Sempre o melhor momento com meu amor, meu marido”, legendou o famoso cantor no Instagram Reel.

viral

Um vídeo se tornou viral nas redes sociais mostrando o casal tendo uma discussão estranha sem saber que foram filmados. Quando os dois perceberam que as câmeras os focalizaram, eles se viraram e sorriram.

“Ben Affleck é tão consistente em sua miséria que quase tenho que admirá-lo”, postou um usuário do Twitter.

Enquanto isso, outro espectador afirmou que “Affleck é todo introvertido em todos os lugares. Você pode ver suas baterias esgotando em tempo real. Man já está em 23 por cento.”

Segundo relatos, enquanto Affleck sussurrava algo no ouvido de sua esposa, ela olhou para ele e claramente irritada com seu comentário disse: “Pare. Pareça. Affleck respondeu: “Talvez.”

No outro dia, a dupla parecia ter uma troca tensa na estréia do novo filme de Jen, ‘Shotgun Wedding’. Tem sido especulado que o desacordo pode ter algo a ver com Affleckdepois que um vídeo se tornou viral, mostrando a cantora parecendo chocada e com raiva depois de experimentar a bebida de seu marido no evento do tapete vermelho – presumivelmente porque continha álcool.