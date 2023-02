Jennifer Lopez compartilha vídeo emocionante do aniversário de 15 anos dos gêmeos com o novo padrasto Ben Affleck

Jennifer Lopez comemorou o aniversário de 15 anos de seus gêmeos com seus fãs em Instagram na terça-feira.

O vídeo é repleto de momentos especiais em família com seus gêmeos, máx. e emmee novo padrasto Ben Affleck. Lopez divide os filhos gêmeos com o ex-marido Marco Antonio.

Na legenda, Lopez se referiu a seus filhos como “belos e brilhantes cocos”, usando seu apelido para eles. Ela passou a expressar seu orgulho por suas realizações e a alegria que trazem ao seu coração e alma. Ela também incluiu as hashtags “Twins” e “Happy Birthday”.

O vídeo apresenta vislumbres da jornada de 15 anos de Max e Emme definida para de Taylor Swift 2008 solteiro “Quinze.”

O vídeo inclui fotos dos bastidores do envolvimento de Emme no caso de sua mãe. Desempenho do Super Bowl de 2020uma foto de família mostrando a nova família mesclada em torno de uma mesa de jantar e um momento sincero de Affleck segurando Max em seus braços enquanto ele dorme durante um passeio de carro.

Ben Affleck e Jennifer Lopez finalmente se casaram



A nova família mista de Lopez tem sido o centro das atenções desde o romance reacendido da cantora com Affleck. A dupla namorou pela primeira vez no início dos anos 2000 e se reconectou em 2021. Os dois foram vistos juntos em várias ocasiões, incluindo férias e passeios em família com os filhos de Lopez.

O relacionamento de Lopez e Affleck foi seguido de perto pelos fãs, e parece que Affleck assumiu seu novo papel de padrasto muito bem. O vídeo mostra ele se relacionando com Max, e Lopez já havia compartilhado o quanto ele gosta de passar o tempo com os filhos dela.

A postagem no Instagram recebeu uma onda de amor e desejos de aniversário para Max e Emme de fãs e celebridades. O post recebeu mais de dois milhões de curtidas e milhares de comentários.

No geral, o vídeo sincero de Lopez serve como uma homenagem ao crescimento de seus gêmeos e ao amor de sua família mesclada, dando aos fãs um vislumbre de suas vidas com o novo padrasto Ben Affleck.