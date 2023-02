Jennifer Lopez e Ben Affleck fazem tatuagens iguais: compromisso é sexy

Tele caso de amor entre Jennifer Lopez e Ben Affleck parece valer a espera de 20 anos. O casal que se casou em agosto passado enfrentou muitas controvérsias, mas conseguiu navegar por elas antes de se casar.

No Dia dos Namorados, o casal levou seu relacionamento a novos patamares fazendo tatuagens iguais, consolidando seu amor um pelo outro.

Em uma série de postagens, lopez mostrou sua nova tatuagem, que foi inscrita em sua caixa torácica esquerda. A tatuagem apresenta uma flecha com Jennifer escrito em uma extremidade e Ben no outro.

“Compromisso [infinity emoji] Feliz dia dos namorados meu amor”, lopez legendou a postagem do Instagram antes de fazer referência a seu próximo álbum com as hashtags #CommitmentIsSexy #ThisIsUsThen #ThisIsUsNow #ThisIsMeNow.

Para a parte dele, Affleck fez uma tatuagem combinando com um par de setas sobrepostas com as letras J e B inscritas.

Lopez também envia algumas fotos reminiscentes

Em sua postagem, lopez também adicionou duas fotos antigas do casal de seu romance anterior durante o início dos anos 2000.

O casal estava prestes a se casar, mas acabou seguindo caminhos separados.