Jennifer Lopez e Ben Affleck têm noite incrível no Dia dos Namorados

Ceu já sei Ben Affleck e Jennifer Lopez tive tatuagens combinando para o Dia dos Namorados, mas não tínhamos ideia de que eles saíram para um encontro noturno neste dia especial. Este será o primeiro desses encontros especiais juntos como casal, precisava ser algo emocionante e romântico. Segundo relatos, o casal que se casou em 2022 saiu e estava prestes a jantar. O lugar onde eles foram vistos era Jorge Baldi restaurante em Santa Mônica, Califórnia. Este também é um dos Kim Kardashian e Rihanna lugares favoritos para jantar.

Jennifer Lopez estava usando um vestido bicolor com cinto que ela combinou com sardas metálicas e um pônei alto nas costas. Como ela estava constantemente de mãos dadas com Ben Affleck, que estava vestindo um terno azul de três peças. Ambos parecem elegantes e prontos para passar o primeiro Dia dos Namorados juntos como um casal. Este jantar veio após o anúncio de tatuagens iguais, eles as exibiram no Jennifer Lopez conta oficial do Instagram. O jantar aparentemente correu bem, mas não há mais detalhes compartilhados sobre isso. Este furo veio do pessoal da Pessoas.

Os supostos problemas de Ben Affleck acabaram?

Durante o Grammys, Ben Affleck foi flagrado no evento não se divertindo tanto. Há até vídeo de um momento em que ele parece ter um desentendimento com Jennifer Lopez. No entanto, mais tarde foi revelado que ele estava extremamente cansado de uma semana difícil de trabalho. Atualmente, Affleck está filmando vários projetos e trabalha sem parar há algum tempo. Embora tenha decidido frequentar o Grammys porque ele queria mostrar apoio à sua esposa, que também é uma artista vencedora do Grammy. Então não, Ben Affleck nunca teve nenhum problema com Jennifer Lopez em primeiro lugar.