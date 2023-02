Jennifer Lopez revela como foi se apresentar com Shakira no Super Bowl: a pior ideia do mundo

Jennifer Lopez e Shakira deu uma performance mágica no Super Bowl de 2020. As duas cantoras criaram uma atmosfera espetacular com os fãs e o palco, deixando todos maravilhados com sua apresentação em um dos eventos esportivos mais assistidos do mundo.

Duas das mulheres mais influentes do planeta mostraram seu poder e força em uma performance memorável para a maioria dos espectadores. No entanto, JLO decidiu destacar a performance, apontando que nem tudo foi tão bonito quanto parecia, na verdade ela foi bastante contundente em sua avaliação.

“Duas pessoas se apresentando no Super Bowl é a pior ideia do mundo” lopez declarado.

JLo e Shakira são duas das divas da indústria fonográfica e não há rivalidade entre elas, mas para a primeira não foi uma boa ideia as duas se apresentarem juntas.

“Temos seis minutos – 30 segundos de uma música e se demorarmos um minuto, é isso, temos cinco minutos restantes”, disse JLo na estréia de seu documentário ‘Halftime’, que será lançado na Netflix em 14 de junho.

“Temos que ter nosso momento. Não vai ser uma porra de uma revista dance.

“Ter duas pessoas se apresentando no Super Bowl é a pior ideia do mundo e foi.”