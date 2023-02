Jennifer Love Hewitt de ‘Ghost Whisperer’ posta foto no Instagram sem maquiagem e seus seguidores mal a reconhecem

EUo início dos anos 2000 houve uma série de televisão que alcançou notável sucesso, assim como seu protagonista, ‘Ghost Whisperer’, com Jennifer ama Hewitt como personagem principal.

Teve reconhecimento mundial e também na Espanha acumulou muitos seguidores.

Sua estrela principal, Amo Hewitté uma atriz que se tornou conhecida nos anos 90 e ainda segue sua carreira artística.

Fama do Disney Channel

A atriz nascida no Texas fez parte de elencos como ‘Kids Incorporated’ do Disney Channel e ‘Eu sei o que você fez no verão passado’, bem como ‘Ghost Whisperer’.

Agora ela está trabalhando na ficção americana ‘9-1-1’, mas os amantes da série a perderam de vista, por isso seus seguidores do Instagram ficaram surpresos quando a atriz postou uma foto em seu perfil do Instagram comemorando seu 44º aniversário.

A atriz completou 44 anos e postou uma foto sem maquiagem

Em 22 de fevereiro, Jennifer ama Hewitt completou 44 anos e comemorou com uma foto em seu perfil oficial do Instagram com um texto profundo sobre a passagem do tempo.

No entanto, a má notícia foi apurada nos comentários à publicação, já que muitos criticaram sua aparência.

“Acordei às quatro da manhã e tinha 44 anos! Sou profundamente grata, abençoada, feliz, às vezes insegura com o envelhecimento”, postou ela.

“Mãe de três bebês incríveis, casada com o homem mais bonito e incrível, e muito animada para ver o que este ano nos reserva.

“Vou fazer meu trabalho e meu aniversário será feliz mais tarde.

“PS Atticus levantou muito cedo e cantou parabéns para mim! Meu coração derreteu.

“Agora tenham um ótimo dia a todos, é meu aniversário, vocês devem fazer isso!”

“Eu não a reconheço de jeito nenhum”

Os comentários sobre a foto foram repletos de críticas e objeções à sua aparência, a ponto de não reconhecerem a estrela de ‘Ghost Whisler’.

“Vi essa foto em um artigo e achei que estavam errados porque não pensei que fosse JLH, nem vi a semelhança, vim ao Instagram para conferir e estou chocado”, comentou um usuário .

“Estou tão confuso, eu nunca em um milhão de anos reconheceria você, não posso ser o único que pensa isso!” outro respondeu.

“Você parece tão diferente… muita cirurgia plástica para alguém tão jovem”, afirmava um pôster.

“Nariz, lifting labial e olhos feitos, basicamente um facelift antes dos 44 anos, pare de enviar a mensagem errada para as mulheres jovens”, também apareceu na caixa de comentários da atriz.

“Este não é o Jennifer ama Hewitt cara que vi na TV nos anos 90 e 2000, não reconheço essa versão de jeito nenhum. Apenas pelo nome”, disse outro seguidor.