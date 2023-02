Jens Pulver é anunciado para a classe 2023 do Hall da Fama do UFC

Jens Pulver em breve será oficialmente um membro do Hall da Fama do UFC.

Na transmissão do UFC 284 de sábado, foi anunciado que Pulver será introduzido na Ala Pioneira do Hall da Fama do UFC em julho durante a 11ª Semana Internacional de Lutas do UFC em Las Vegas.

Pulver, 48, foi o primeiro campeão dos leves do UFC e tem vitórias notáveis ​​sobre BJ Penn, Caol Uno e Joe Stevenson.

No momento em que Jens descobriu que ele foi introduzido no UFC HOF; um vídeo tão incrível com tanta emoção real. Bem merecido para uma verdadeira lenda do esporte. pic.twitter.com/YmL2BsNFoB — AFeldmanMMA (@afeldmanMMA) 12 de fevereiro de 2023

Lutador profissional desde 1999, Pulver emergiu como a cara das categorias de peso mais leves em uma época em que o UFC não promovia uma divisão abaixo de 170 libras. Não foi até Pulver derrotar Uno no UFC 30 que a promoção teve seu primeiro campeão dos leves.

Pulver passou a competir fora do UFC, lutando contra os melhores dos melhores em todo o mundo, antes de retornar e servir como treinador em O lutador supremo 5 Penn oposto. Essa temporada lançou as carreiras de Nate Diaz, Gray Maynard e Joe Lauzon, entre outros.

“Lil’ Evil” continuou a abrir novos caminhos quando caiu para o peso-pena, onde trouxe seu poder de estrela para a promoção World Extreme Cagefighting. Sua rivalidade com Urijah Faber foi um dos primeiros destaques da divisão de 145 libras muito antes de ser exibida em um palco maior.

Pulver se aposentou em 2013 com um recorde de 27-19-1, tendo competido no UFC, WEC, PRIDE, ONE Championship e outras grandes promoções. Ele se junta a luminares do MMA como Royce Gracie, Randy Couture e Ken Shamrock no Hall da Fama do UFC Pioneer Wing.

Assista ao anúncio da indução de Pulver ao Hall da Fama aqui.