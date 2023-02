Jens Pulver explica por que a indução ao Hall da Fama do UFC significa tanto para ele: ‘Isso é tudo para mim’

Jens Pulver finalmente encontrou a paz por não estar no Hall da Fama do UFC.

Apesar de servir como o primeiro campeão leve da promoção, o pioneiro do MMA, agora com 48 anos, sentiu que talvez tivesse passado muito tempo para ser considerado. Além disso, Pulver não queria fazer campanha para entrar no Hall da Fama do UFC, porque achava que essa não era a maneira de merecer tal honra.

“Eu amo e aprecio todos vocês novamente por trazerem meu nome e mantê-lo relevante e trazê-lo à tona. Todos os anos isso acontecia ”, explicou Pulver na segunda-feira em A Hora do MMA. “Eu sempre tive a firme convicção de que se você mesmo tiver que vendê-lo, não o merece. É por isso que nunca retuitei ou participei disso.

Tudo mudou na noite de sábado durante a transmissão do UFC 284, quando Pulver foi pego de surpresa ao organizar uma watch party para o canal UFC Twitch, um show que o manteve bastante ocupado nos últimos anos. De repente, um rolo de destaque começou a tocar.

De acordo com Pulver, ninguém lhe deu nenhuma dica de que ele estava sendo anunciado como um membro do Hall da Fama do UFC. Sua família manteve isso em segredo, mesmo quando seu filho se sentou para gravá-lo no meio do stream do Twitch.

Pulver levou um momento para perceber o que estava acontecendo. Então ele foi imediatamente dominado pela emoção.

“Eu estava simplesmente atordoado”, disse Pulver. “Eu não fazia ideia. Eu tinha deixado passar. Eu estava em um lugar que estava bem na vida, porque senão eu nunca teria dito sim para isso ‘onde eles estão agora [documentary].’ Eu estava assim, ‘Bem, pelo menos eles saberão o que estou fazendo, isso vai me ajudar a promover o stream do UFC no Twitch, sim, eu farei isso.’

“Então eu estava em um bom lugar. Eu nunca, nunca esperei o que estava prestes a acontecer ali mesmo.

O recurso “onde eles estão agora” foi apresentado a Pulver antes do anúncio do Hall da Fama do UFC, e ele sentiu que era uma maneira boa o suficiente de compartilhar sua história com uma nova geração de fãs que talvez nunca o viu competir durante seu anos de glória.

Quando de fato soube de sua indução, que acontecerá durante a Semana Internacional da Luta do UFC, em julho, Pulver teve uma sensação de encerramento de sua carreira.

“Maior que o título mundial. Isso é tudo para mim”, disse Pulver. “É o final. Os campeonatos mundiais podem ir e vir, mas o Hall da Fama, você fica para sempre. Eles sempre vão olhar para mim como o campeão e o primeiro campeão mundial peso leve do UFC. O padrinho, eu digo. Mas isso é imortalidade.

“Isso é algo que posso passar para meu filho, minha filha Hayden e minha filha Madelaine. Eu só quero que você se orgulhe de mim. Eu tive tantos arrependimentos – teria, deveria, poderia ter – em minha carreira. Momentos no final, a seqüência de derrotas, e eu nunca soube se isso aconteceria. Significa tudo para mim, porque este é um momento tão raro.”

A ocasião também marcou um momento para Pulver compartilhar um momento especial com seu filho Carson, que estava filmando a reação de seu pai quando o anúncio do Hall da Fama do UFC foi feito.

Isso levou Pulver de volta à sua infância, quando ele cresceu em uma casa abusiva, e uma promessa que ele fez a si mesmo que finalmente se sentiu cumprida.

“Olhar para o meu filho foi tudo”, disse Pulver. “É irônico. Eu voltei para um momento, houve um tempo em que meu pai tinha me espancado muito e eu estava chorando e pensando comigo mesmo, chorando na cama: ‘Um dia, quando eu tiver um filho, nunca mais vou tratá-lo assim. Ele nunca saberá como é isso. Ele nunca saberá como é a dor. Ele nunca saberá o que é ter medo do pai. Correr quando o vir em casa.

“Então, de repente, apareceu meu filho e isso começou a me atingir. Há lágrimas brotando em meus olhos agora. Tive que perguntar a ele: ‘Espero que você esteja orgulhoso de seu pai, porque eu não estava orgulhoso do meu. Espero que esteja orgulhoso de seu pai. Foi enorme.