Jeremy Renner tem a energia do Gavião durante a recuperação: “Custe o que custar”

Actor Jeremy Renner dedica-se à sua recuperação após o acidente com um limpa-neve há quase dois meses. Renner, conhecido por seu papel como Gavião Arqueiro no Universo Cinematográfico Marvel, compartilhou um vídeo em sua história no Instagram, mostrando-o pedalando em uma bicicleta ergométrica enquanto usa uma ferramenta semelhante a uma alça para suporte. “Custe o que custar”, ele legendou o vídeo, demonstrando sua dedicação ao processo de recuperação.

Além do treinamento físico, Renner também está trabalhando em sua “recuperação mental”. Em outro post, ele compartilhou uma foto do livro “O Livro do Despertar” de Mark Nepo. Este livro é uma coleção de reflexões e meditações destinadas a ajudar os leitores a encontrar significado e inspiração em suas vidas diárias.

Ele sofreu trauma torácico contuso

Em 1º de janeiro, Renner sofreu um acidente enquanto usava seu limpa-neve para ajudar seu sobrinho nos arredores de Reno, Nevada. Ele foi acidentalmente arrastado e atingido pela máquina, causando “trauma torácico contuso” e mais de 30 ossos quebrados. Após uma cirurgia de emergência, Renner recebeu alta do hospital algumas semanas depois e está se recuperando em casa desde então.

Evangeline Lillyco-estrela de Renner no filme da Marvel “Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania,” descreveu sua recuperação como um “milagre”. A atriz esperava encontrar Renner gemendo de dor em sua cama de hospital, mas em vez disso o encontrou rindo e conversando com seus amigos.

“É um milagre, um verdadeiro milagre”, disse Lilly. “Aquele cara é feito de algo muito duro. Você sempre pode ver isso nele. Ele está se recuperando incrivelmente e estou muito agradecido”, comentou Lilly.

Renner está em processo de reabilitação e se esforçando ao máximo para poder voltar às suas atividades diárias em breve.