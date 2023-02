Jerry ‘The King’ Lawler, da WWE, deixou o hospital após seu forte derrame para se recuperar em casa

JErry ‘The King’ Lawler está se recuperando rapidamente de um derrame grave que sofreu esta semana. A estrela da WWE está voltando para casa para continuar sua reabilitação na Flórida.

Lawler teve uma “experiência de quase morte” em 2012

Uma pessoa em representação de Lawler falou à imprensa e mencionou que “Jerry saiu da UTI e voltará para sua casa na Flórida para reabilitação ambulatorial. De acordo com o TMZ, em 2012, ele teve uma experiência de quase morte.

Os médicos de Jerry Lawler esperam resultados positivos e uma recuperação completa

Os médicos de Lawler têm grandes esperanças de que o lutador se recupere totalmente se seguir um programa de reabilitação

Os médicos de Lawler estão esperançosos de que o membro do Hall da Fama se recupere totalmente com a reabilitação adequada… o que é uma ótima notícia para os fãs preocupados com sua saúde.

Outra lenda da WWE, Jimmy Hart foi ver seu amigo Lawler. A celebridade da WWE tirou uma foto com ele parecendo melhor do que antes.

Lawler supostamente recebeu apoio dos fãs da WWE que o encheram de grandes bênçãos, junto com outros membros da comunidade de luta livre como Nikki e Brie Bella, que também lhe enviaram palavras de encorajamento.