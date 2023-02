Jessica Andrade agora enfrenta Erin Blanchfield na nova luta principal do UFC Vegas 69

Uma mudança de última hora foi feita na luta principal do UFC Vegas 69, com Erin Blanchfield agora definida para enfrentar Jessica Andrade em um confronto de cinco rounds no peso mosca.

O UFC anunciou a mudança durante a transmissão do UFC 284 no sábado.

A adversária original de Blanchfield, Taila Santos, optou por não competir em 18 de fevereiro, depois que dois de seus treinadores tiveram o visto negado para entrar nos Estados Unidos. Isso acabou levando o ex-desafiante ao título peso mosca a desistir da luta, o que exigiu a troca tardia.

Com Santos fora, o UFC garantiu Andrade como uma substituta depois que ela lutou no UFC 283 algumas semanas atrás, onde dizimou Lauren Murphy em uma decisão desequilibrada em três rounds.

No geral, Andrade está com 3 a 0 em suas últimas três lutas, oscilando entre o peso mosca e o peso palha desde que perdeu uma luta pelo título para a rainha Valentina Shevchenko em 2021.

Quanto a Blanchfield, a perspectiva de 23 anos tentará manter intacta sua seqüência de sete vitórias consecutivas, que inclui quatro vitórias no UFC. Mais recentemente, Blanchfield conquistou uma impressionante finalização no primeiro round sobre Molly McCann no UFC 281.

Agora Blanchfield enfrenta Andrade na nova luta principal do UFC Vegas 69, que acontece no UFC APEX, em Las Vegas.

Guilherme Cruz contribuiu para este relatório.