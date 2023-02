Jessica Andrade assina novo contrato antes da atração principal do UFC Vegas 69, bancando ‘quase três vezes mais’ do que o acordo anterior

O UFC Vegas 69 precisava de um novo evento principal, então Jessica Andrade aproveitou a oportunidade para fechar um lucrativo novo acordo com a empresa.

O card de 18 de fevereiro foi originalmente programado para ser encabeçado por Marlon Vera x Cory Sandhagen no UFC APEX, mas uma mudança de planos deixou Taila Santos x Erin Blanchfield como o maior faturamento. Quando o Santos decidiu desistir uma semana antes, a empresa precisou encontrar outro adversário para enfrentar Blanchfield.

Andrade aceitou a oferta na última sexta-feira e assinou um novo contrato com o UFC, que ela disse ser significativamente melhor. A lutadora, que tinha uma luta restante em seu contrato anterior, disse que deve ganhar “quase três vezes mais” do que na vitória no UFC 283 sobre Lauren Murphy.

“Foi algo muito bom, uma grande mudança na minha carreira”, disse Andrade no episódio desta semana do podcast MMA Fighting Trocação Franca. “Agora poderei realmente fazer meu pé-de-meia e planejar minha vida. Talvez meu corpo não seja o mesmo daqui a cinco ou seis anos, então agora poderei mudar minha vida e a vida de minha família.

“É um trabalho bem feito da minha parte, mas também da minha equipe, de estar fazendo boas lutas e estar sempre disponível quando o UFC precisa. Essa luta realmente salvou minha vida em todos os sentidos. Vou até comprar uma casa nova para minha mãe.”

A ex-campeã peso-palha do UFC e peso-mosca disse que seu contrato anterior tinha 10 lutas, e seu novo empresário, Ali Abdelaziz, desaconselhou um acordo semelhante.

Desta vez, Andrade disse, ela está iniciando um contrato de quatro lutas.

“Meu último contrato tinha 10 lutas, mas Ali disse que era uma loucura, que não era uma boa ideia ter um contrato com tantas lutas”, disse ela. “Ele disse: ‘Vamos fazer os próximos contratos com menos lutas, mas com você ganhando mais.’”

Andrade disse que Blanchfield é uma adversária difícil, que ocupa a 9ª posição no ranking do MMA Fighting, então “ninguém queria lutar com ela em cima da hora”. Mas ela aceitou o desafio.

Andrade disse que estava pesando 145 libras quando o UFC ofereceu a luta em 10 de fevereiro, mas ela espera um corte suave de sete dias para 125 libras.

“As pessoas dizem que estou salvando o UFC [by taking this fight], mas vou te dizer uma coisa, o UFC já me salvou muitas vezes também”, disse ela. “É uma faca de dois gumes. Você coça minhas costas e eu coço as suas.”