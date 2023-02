Jessica Andrade ‘realmente, realmente’ quer Weili Zhang em seguida com vitória por nocaute sobre Erin Blanchfield: ‘Ela ainda está presa na minha garganta’

Jessica Andrade entrou no octógono no UFC 283 esperando que uma vitória sobre a peso mosca Lauren Murphy marcasse uma revanche contra o campeão peso palha Weili Zhang. O UFC ainda não anunciou planos para Zhang, então “Bate Estaca” segue ocupado.

A ex-campeã do UFC aceitou enfrentar Erin Blanchfield com uma semana de antecedência na luta principal do UFC Vegas 69 neste sábado, substituindo Taila Santos, e mantém o mesmo objetivo: vencer no UFC APEX, mas em peso diferente classe, deve dar a ela a próxima chance de 115 libras.

“Vou continuar pedindo essa oportunidade de lutar pelo cinturão”, disse Andrade no episódio desta semana do Trocação Franca podcast. “Vitórias são vitórias independente da divisão em que você esteja. Quatro vitórias consecutivas podem me dar essa oportunidade. Vou continuar perguntando.

Andrade, que perdeu o título para Zhang por nocaute no primeiro round em 2019, venceu três seguidas desde que desafiou Valentina Shevchenko pelo ouro dos moscas em 2021, desmantelando Cynthia Calvillo, Amanda Lemos e Murphy.

“Desde [Zhang] ainda não tem adversário, acho que é uma grande oportunidade para mim fazer essa revanche”, disse ela. “Não consegui mostrar nada na minha luta contra ela. Ela ainda está presa na minha garganta. O que importa agora é vencer essa luta, que não será fácil. Mas se eu sair com a vitória, com certeza vou pedir.

“Quero tanto essa chance. Eu realmente, realmente quero isso. Tudo depende dessa vitória agora. Vou continuar pedindo por ela pelo resto da minha vida. ‘Dana, me coloque dentro! Coloque-me dentro! Estou pronto!”

Como disse Andrade, ter planos não significa nada se ela não passar por Blanchfield no sábado. A jovem de 23 anos está com 4 a 0 no UFC com vitórias sobre Sarah Alpar, Miranda Maverick, JJ Aldrich e Molly McCann, e pode muito bem estar a uma vitória do ouro se for impressionante contra um veterano como “Bate Estaca ”.

“Ela é uma adversária difícil”, disse Andrade. “Ela está em 10º lugar, mas é muito dura. Ninguém queria brigar com ela em cima da hora. Estou pronto para qualquer coisa. Estou ficando mais completo a cada luta e me sentindo mais confortável em pé.”

“Acho que a trocação vai ser a principal vantagem dessa luta contra ela”, continuou. “Tudo muda depois do primeiro soco e do primeiro chute. Eu sei que ela é boa na área de wrestling, ela é ótima por cima no jiu-jitsu, ela tem boas finalizações, então o plano de jogo é evitar as quedas e o grappling dela. Eu tenho uma grande vantagem com meu ground and pound se eu ficar por cima também.”

Andrade mostrou habilidades de finalização durante toda a sua carreira no UFC, tanto com poder de nocaute quanto finalizações cruéis, e vê a trocação como a melhor arma para fazer o trabalho no UFC APEX.

“Quero muito o nocaute”, disse Andrade. “O nocaute ou a finalização. Eu nunca quero deixar isso para os juízes. Apesar de ainda estar me recuperando dos golpes de Lauren Murphy, acho que ainda estou evoluindo na trocação, então espero um nocaute. Não vai ser no primeiro round nem no segundo, acho que posso nocauteá-la entre o terceiro e o quarto. Se nada funcionar, o jiu-jitsu sempre salva no final.”