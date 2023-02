J&F Investimentos ABRE VAGAS em grande cidade

A J&F Investimentos, empresa que é o maior grupo privado do país, atuando em diversos segmentos e tendo a participação de mais de 260 mil colaboradores no mundo, está atrás de novas pessoas na cidade de Campinas. Assim, antes de falar mais sobre a empresa, confira agora mesmo a lista de oportunidades:

Analista de Qualidade Jr – Campinas – SP – Controle de Qualidade;

Estagiário em Engenharia de Produção/Administração – Campinas – SP;

Auxiliar de Limpeza – Campinas – SP – Limpeza;

Analista de Controladoria Jr – Campinas – SP – Controladoria;

Ajudante Geral (Produção) – Campinas – SP – Produção;

Operador de CNC – Campinas – SP – Usinagem;

Marceneiro – Campinas – SP – Carpintaria / Montagem de Móveis;

Tapeceiro – Campinas – SP – Carpintaria / Montagem de Móveis.

Mais sobre a J&F Investimentos e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a J&F Investimentos, é válido frisar que, criada em 1953, a J&F está presente em mais de 30 países e tem em seu portfólio empresas como JBS – líder mundial em processamento de proteína animal, Flora – empresa líder em diversos segmentos de limpeza doméstica e higiene pessoal, Eldorado Brasil – maior e mais moderna planta de produção de celulose em linha única do mundo, Banco Original – primeiro banco 100% digital, Âmbar Energia – projetos de geração e transmissão de energia, e a emissora de TV Canal Rural.

Além disso, suas atividades geram empregos e renda para o Brasil e os brasileiros: são 137 mil colaboradores diretos no país. A holding está presente nos 5.570 municípios brasileiros e no Distrito Federal e representa a principal atividade econômica em 56% das cidades em que tem fábricas.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!