Jill Biden vê de perto a seca na África Oriental e busca mais ajuda

você.S. primeira dama Jill Biden deu uma olhada de perto no domingo na seca histórica da África Oriental enquanto ela caminhava por terras áridas e ouvia algumas mulheres Maasai descreverem como seus filhos e gado estão passando fome. Ela apelou para que mais países se juntassem aos Estados Unidos para ajudar a aliviar o sofrimento.

Algumas áreas do Chifre da África sofreram cinco estações chuvosas consecutivas, o que significa que não houve chuvas ou em quantidade insuficiente para ajudar os agricultores com suas colheitas e gado. Espera-se que a próxima sexta estação chuvosa, começando em março, seja igual ou pior.

Biden, que estava no último dia de uma visita de cinco dias à África, visitou um centro de extensão na cidade operado pela World Vision com o apoio do UNICEF e do Programa Mundial de Alimentos. Ela conversou com pessoas que trouxeram seus filhos para fazer exames de desnutrição e participou de uma discussão com um grupo de mulheres, incluindo uma mãe de 10 filhos, que compartilharam suas histórias.

“Eles falaram sobre como seu gado está morrendo. Obviamente, você pode ver a seca aqui, como está ruim”, disse a primeira-dama a repórteres depois. “A única fonte de água aqui alimenta 12 aldeias e cada aldeia tem cerca de mil a 1.200 pessoas.”

“Então eles estão vindo para cá, o povo está vindo buscar água, estão trazendo o gado para buscar água. o gado está morrendo, então eles estão passando por um momento difícil”, disse ela.

Biden observou que os Estados Unidos forneceram 70% do dinheiro enviado à região para ajudar a aliviar o sofrimento, “mas não podemos ser os únicos”.

“Precisamos que outros países se juntem a nós neste esforço global para ajudar essas pessoas da região”, disse ela, acrescentando que a seca está competindo com os esforços humanitários ligados à guerra da Rússia na Ucrânia e um terremoto que matou dezenas de milhares de pessoas. na Turquia e na Síria.

“Quero dizer, há muitos interesses conflitantes, mas, obviamente, aqui, as pessoas são, na verdade, gado, as pessoas estão morrendo de fome”, disse ela.

Membros da comunidade Maasai, que são predominantemente pastores, vivem no condado de Kajiado, onde Biden visitou.

Estima-se que quase 23 milhões de pessoas na Somália, Etiópia e Quênia estejam em situação de alta insegurança alimentar, o que significa que não sabem onde encontrarão sua próxima refeição, de acordo com um grupo de trabalho de segurança alimentar presidido pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação e pelo Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento.

Um ancião Maasai, Mingati Samanya, 69, disse que perdeu 10 vacas durante a recente estação seca prolongada e lutou para encontrar feno para o resto de seu rebanho.

“As chuvas curtas do ano passado foram insuficientes e agora estamos de volta à luta pelo pasto. Esperamos que as chuvas longas sejam suficientes”, disse ele à Associated Press em entrevista por telefone.

Biden procurou usar sua estatura para ajudar a concentrar a atenção do mundo no agravamento da crise humanitária na África Oriental, visitando a área atingida pela seca perto da fronteira do Quênia com a Tanzânia.

Na viagem de quase três horas ao sul de Nairóbi, a capital, a longa carreata de Biden passou por rios secos e leitos de riachos. Numerosas vacas caminhavam ao longo da estrada – muitas tão magras que suas costelas estavam aparecendo.

Multidões de pessoas se alinharam em ambos os lados da rota da carreata em vários pontos, acenando ou usando seus celulares para registrar o evento.

Cerca de 4,4 milhões de pessoas no Quênia enfrentam altos níveis de insegurança alimentar, com o número projetado para aumentar para 5,4 milhões em março, de acordo com uma análise da Classificação Integrada da Fase de Segurança Alimentar.

Já morreram 11 milhões de animais essenciais para a saúde e o sustento de muitas famílias. Muitas das pessoas afetadas são agricultores que viram suas colheitas murcharem e morrerem, e suas fontes de água secarem.

O norte do Quênia, que é árido e semi-árido e onde vivem as comunidades pastoris, é o mais afetado.

O setor agrícola do país depende fortemente de chuvas, e o departamento de meteorologia está prevendo chuvas atrasadas na próxima curta estação chuvosa que deve começar em março.

O presidente William Ruto anunciou em outubro passado que seu gabinete suspendeu uma proibição de uma década ao cultivo e importação aberta de produtos geneticamente modificados. A decisão ocorreu em meio à pressão do governo dos EUA, que havia argumentado que a proibição afetava as exportações agrícolas e a ajuda alimentar dos EUA.

Na semana passada, Ruto liderou o país na oração por chuva.

A primeira-dama tem destacado a seca juntamente com o empoderamento das mulheres e jovens desde que chegou à Namíbia na última quarta-feira.

Biden visitou o Quênia em 2011, quando seu marido, Joe Biden, era vice-presidente, para ajudar a aumentar a conscientização sobre o que na época era considerado uma fome severa. Funcionários dos EUA e organizações de ajuda dizem que a seca atual é muito pior.

Na metade do caminho para Lositeti, a primeira-dama trocou seu SUV preto por um menor, mais adequado para o terreno acidentado à frente. A vila foi a parada final de uma visita de cinco dias a dois países que a levou da Namíbia, ao longo da costa atlântica no sul da África, ao Quênia, no leste.

Foi sua sexta visita geral à África e a primeira como primeira-dama. Ela viajou com a neta, Naomi Biden, de 29 anos.

Biden se reuniu ao longo da semana com jovens, mulheres e empresários enquanto promovia programas apoiados pelos Estados Unidos que ensinam sobre HIV/AIDS, prevenção de infecções e práticas sexuais seguras. Outros programas que ela visitou ajudam as pessoas a aprender habilidades para encontrar empregos ou iniciar negócios para sustentar suas famílias.

Pelo caminho, conseguiu fazer algumas novidades com os seus comentários numa entrevista à AP em que deu a indicação mais forte até agora de que o marido vai tentar a reeleição em 2024.

Questionada se a única coisa a fazer era decidir quando e onde anunciar a campanha, ela respondeu: “Praticamente”.

O presidente, que mais tarde foi questionado sobre os comentários de sua esposa, ofereceu uma resposta mais comedida, dizendo que tinha “outras coisas para terminar antes de entrar em uma campanha completa”.