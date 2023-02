Jillian Michaels adverte contra o uso de medicamentos para diabetes como Ozempic para perda de peso

Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZ.com

Jillian Michaels não é fã da última tendência de perda de peso – celebridades e milhões de não-celebridades usando remédios para diabetes para emagrecer – e ela diz que os dados reais provam que simplesmente não vale a pena o risco.

O guru do fitness se juntou ao “TMZ Live” na quarta-feira e compartilhou preocupações sobre o medicamento para diabetes Semaglutide – vendido como marcas como Wegovy e Ozempic – que obteve a aprovação do FDA em 2021 para “controle de peso crônico” em adultos com problemas de saúde relacionados ao peso.

Jillian nos diz que a droga injetável tem efeitos colaterais significativos que variam de típicos a graves… incluindo câncer de tireoide, problemas renais e pancreatite.

Deixe de lado, por um momento, o fato de que a mania da dieta – que as pessoas gostam Chelsea Handler, Elon Musk dar Michael Rubin lidaram com a adesão – está tornando mais difícil para os pacientes com diabetes preencher prescrições que podem salvar vidas.

Mas, JM diz que as drogas realmente não ajudam as pessoas a atingir metas significativas de perda de peso. Ela acrescenta, o verdadeiro retrocesso é que um estudo mostra que alguns usuários recuperaram quase 70% do peso que perderam ao tomar a droga.

Em última análise, Jillian diz que você pode obter uma perda de peso muito mais eficaz e duradoura ao se manter ativo e fazer melhores escolhas alimentares.